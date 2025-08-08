В Естонії пояснили, чому Путін згодився на переговори з Трампом

Влада Естонії не вірить, що майбутні переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним допоможуть зупинити війну РФ проти України. Вона припускає, що Кремль просто намагається виграти час.

Який план у Путіна

З попередженням виступив голова Департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю.

На переконання останнього, до майбутніх перемовин між Трампом та Путіним слід ставитися з помірним песимізмом.

Річ у тім, що російський диктатор майже завжди бреше й не ставиться серйозно до спроб американського лідера завершити війну.

Можна припустити, що, пропонуючи можливість двосторонніх переговорів, Путін використовує бажання Вашингтона вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, тобто через "фіктивні" переговори, щоб заспокоїти останній спалах гніву Трампа проти Росії, — вважає Герт Каю. Поширити

На цьому тлі він озвучив прогноз, що потенційні двосторонні або тристоронні переговори, ймовірно, будуть черговою тактикою Росії, спрямованою на затягування часу.