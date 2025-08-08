В Естонії пояснили, чому Путін згодився на переговори з Трампом

Влада Естонії не вірить, що майбутні переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним допоможуть зупинити війну РФ проти України. Вона припускає, що Кремль просто намагається виграти час.
Головні тези:
- В Естонії не вірять, що наміри Путіна щодо України змінилися.
- Росія продовжить робити все можливе для виснаження України.
Який план у Путіна
З попередженням виступив голова Департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю.
На переконання останнього, до майбутніх перемовин між Трампом та Путіним слід ставитися з помірним песимізмом.
Річ у тім, що російський диктатор майже завжди бреше й не ставиться серйозно до спроб американського лідера завершити війну.
На цьому тлі він озвучив прогноз, що потенційні двосторонні або тристоронні переговори, ймовірно, будуть черговою тактикою Росії, спрямованою на затягування часу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-