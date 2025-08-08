В Эстонии объяснили, почему Путин согласился на переговоры с Трампом

Власти Эстонии не верят, что предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным помогут остановить войну РФ против Украины. Они предполагает, что Кремль просто пытается тянуть время.

Какой план у Путина

С предупреждением выступил глава Департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю.

По мнению последнего, к предстоящим переговорам между Трампом и Путиным следует относиться с умеренным пессимизмом.

Дело в том, что российский диктатор почти всегда лжет и не относится серьезно в попыткам американского лидера завершить войну.

Можно предположить, что, предлагая возможность двусторонних переговоров, Путин использует желание Вашингтона закончить конфликт дипломатическим путем, то есть через "фиктивные" переговоры, чтобы успокоить последнюю вспышку гнева Трампа против России, — считает Герт Каю. Поделиться

На этом фоне он озвучил прогноз, что потенциальные двусторонние или трехсторонние переговоры предположительно будут очередной тактикой России, направленной на затягивание времени.