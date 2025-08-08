В Эстонии объяснили, почему Путин согласился на переговоры с Трампом

Власти Эстонии не верят, что предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным помогут остановить войну РФ против Украины. Они предполагает, что Кремль просто пытается тянуть время.
Главные тезисы
- В Эстонии не верят, что намерения Путина в отношении Украины изменились.
- Россия продолжит делать все возможное для истощения Украины.
Какой план у Путина
С предупреждением выступил глава Департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю.
По мнению последнего, к предстоящим переговорам между Трампом и Путиным следует относиться с умеренным пессимизмом.
Дело в том, что российский диктатор почти всегда лжет и не относится серьезно в попыткам американского лидера завершить войну.
На этом фоне он озвучил прогноз, что потенциальные двусторонние или трехсторонние переговоры предположительно будут очередной тактикой России, направленной на затягивание времени.
