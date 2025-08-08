В Эстонии объяснили, почему Путин согласился на переговоры с Трампом
В Эстонии объяснили, почему Путин согласился на переговоры с Трампом

Какой план у Путина
Читати українською
Источник:  ERR

Власти Эстонии не верят, что предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным помогут остановить войну РФ против Украины. Они предполагает, что Кремль просто пытается тянуть время.

Главные тезисы

  • В Эстонии не верят, что намерения Путина в отношении Украины изменились.
  • Россия продолжит делать все возможное для истощения Украины.

Какой план у Путина

С предупреждением выступил глава Департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю.

По мнению последнего, к предстоящим переговорам между Трампом и Путиным следует относиться с умеренным пессимизмом.

Дело в том, что российский диктатор почти всегда лжет и не относится серьезно в попыткам американского лидера завершить войну.

Можно предположить, что, предлагая возможность двусторонних переговоров, Путин использует желание Вашингтона закончить конфликт дипломатическим путем, то есть через "фиктивные" переговоры, чтобы успокоить последнюю вспышку гнева Трампа против России, — считает Герт Каю.

На этом фоне он озвучил прогноз, что потенциальные двусторонние или трехсторонние переговоры предположительно будут очередной тактикой России, направленной на затягивание времени.

Можно предположить, что текущая кампания России по использованию беспилотников имеет целью перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны, что отражает стратегию России, направленную на истощение Украины с помощью беспилотников.

