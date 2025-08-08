Встреча Трампа и Путина — инсайдеры назвали дату и место

Согласно данным Fox News, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу касательно завершения войны РФ против Украины 11 августа в Риме (Италия).
Главные тезисы
- Трамп договаривался с Мэлони о встрече с Путиным в Риме.
- В Кремле заявили, что Трамп и Путин хотят встретиться на следующей неделе.
Встреча Трампа и Путина — что известно
Анонимные источники Sky News утверждают, что глава Белого дома лично выбирал место встречи.
По словам инсайдеров, 7 августа он обсудил с Мэлони возможность использовать Рим в качестве переговорной платформы для встречи с Путиным на следующей неделе.
Также ходят слухи о том, что если президент США и глава Кремля встретятся в Риме, то это произойдет в Ватикане.
Представитель МИД Италии заявил, что его страна готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс.
Что важно понимать, если бы Италия или Ватикан были избраны местом проведения переговоров Трампа и Путина, возник бы вопрос ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора.
Италия, как участник Римского устава, была бы обязана арестовать Путина в случае его прибытия в страну.
