Встреча Трампа и Путина — инсайдеры назвали дату и место

Согласно данным Fox News, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу касательно завершения войны РФ против Украины 11 августа в Риме (Италия).

Встреча Трампа и Путина — что известно

Два источника, знакомых с переговорами, сообщили Fox News, что встреча готовится уже в ближайший понедельник, и одним из возможных мест проведения является Рим, — сказано в сообщении. Поделиться

Анонимные источники Sky News утверждают, что глава Белого дома лично выбирал место встречи.

По словам инсайдеров, 7 августа он обсудил с Мэлони возможность использовать Рим в качестве переговорной платформы для встречи с Путиным на следующей неделе.

Также ходят слухи о том, что если президент США и глава Кремля встретятся в Риме, то это произойдет в Ватикане.

Представитель МИД Италии заявил, что его страна готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс.

Что важно понимать, если бы Италия или Ватикан были избраны местом проведения переговоров Трампа и Путина, возник бы вопрос ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора.