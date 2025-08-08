Орбан выдвинул требование Макрону и Мерцу касательно Украины
Орбан выдвинул требование Макрону и Мерцу касательно Украины

Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добивается того, чтобы европейские лидеры провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обеспечить участие Европы в дипломатических усилиях по прекращению войны.

Главные тезисы

  • Орбан утверждает, что Европа не должна оставаться вне переговорного процесса.
  • Он цинично называет ЕС "обиженным ребенком", который не хочет говорить с Путиным.

Как сообщает 444.hu, Орбан возмущен тем фактом, что официальный Брюссель не хочет налаживать диалог с российским диктатором.

На этом фоне венгерский лидер потребовал, чтобы Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон лично занялись этим вопросом.

По его убеждению, они должны отправиться в Москву на переговоры с Путиным, или предложить встречу в какой-то нейтральной стране.

Орбан отметил, что в противном случае потенциальная мирная договоренность по результатам переговоров президента США и Путина, встреча которых ожидается в ближайшее время, будет фактически без участия европейцев.

Как утверждает венгерский лидер, он считает крайне важными переговоры европейских лидеров с Путиным если не до его встречи с Трампом, то, по крайней мере, после нее.

ЕС не должен сидеть дома как обиженный ребенок, и если есть проблема — нужно вести переговоры, — потребовал пророссийский политик.

Макрон и Мерц на это требование пока никак не отреагировали.

