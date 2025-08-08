Орбан выдвинул требование Макрону и Мерцу касательно Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добивается того, чтобы европейские лидеры провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обеспечить участие Европы в дипломатических усилиях по прекращению войны.
Главные тезисы
- Орбан утверждает, что Европа не должна оставаться вне переговорного процесса.
- Он цинично называет ЕС "обиженным ребенком", который не хочет говорить с Путиным.
Орбан продолжает диктовать свои требования
Как сообщает 444.hu, Орбан возмущен тем фактом, что официальный Брюссель не хочет налаживать диалог с российским диктатором.
На этом фоне венгерский лидер потребовал, чтобы Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон лично занялись этим вопросом.
По его убеждению, они должны отправиться в Москву на переговоры с Путиным, или предложить встречу в какой-то нейтральной стране.
Как утверждает венгерский лидер, он считает крайне важными переговоры европейских лидеров с Путиным если не до его встречи с Трампом, то, по крайней мере, после нее.
Макрон и Мерц на это требование пока никак не отреагировали.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-