Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан добивається того, щоб європейські лідери провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб забезпечити участь Європи в дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.

Орбан продовжує диктувати свої вимоги

Як повідомляє 444.hu, Орбан обурений тим фактом, що офіційний Брюссель не хоче налагоджувати діалог з російським диктатором.

На цьому тлі угорський лідер зажадав, щоб Фрідріх Мерц та Емманюель Макрон особисто зайнялися цим питанням.

На його переконання, вони повинні вирушити до Москви на переговори з Путіним, або ж запропонувати зустріч у якійсь нейтральній країні.

Орбан зазначив, що в іншому разі потенційна мирна домовленість за результатами перемовин президента США і Путіна, зустріч яких очікується найближчим часом, буде фактично без участі європейців.

Як стверджує угорський лідер, він вважає вкрай важливими переговори європейських лідерів з Путіним якщо не до його зустрічі з Трампом, то принаймні після неї.

ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина, і якщо є проблема — треба вести переговори, — зажадав проросійський політик. Поширити

Макрон та Мерц на цю вимогу поки жодним чином не відреагували.