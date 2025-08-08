Орбан висунув вимогу Макрону та Мерцу щодо України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан добивається того, щоб європейські лідери провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб забезпечити участь Європи в дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.
Головні тези:
- Орбан стверджує, що Європа не повинна залишатися поза переговорним процесом.
- Він цинічно називає ЄС “ображеною дитиною”, яка не хоче говорити з Путіним.
Орбан продовжує диктувати свої вимоги
Як повідомляє 444.hu, Орбан обурений тим фактом, що офіційний Брюссель не хоче налагоджувати діалог з російським диктатором.
На цьому тлі угорський лідер зажадав, щоб Фрідріх Мерц та Емманюель Макрон особисто зайнялися цим питанням.
На його переконання, вони повинні вирушити до Москви на переговори з Путіним, або ж запропонувати зустріч у якійсь нейтральній країні.
Як стверджує угорський лідер, він вважає вкрай важливими переговори європейських лідерів з Путіним якщо не до його зустрічі з Трампом, то принаймні після неї.
Макрон та Мерц на цю вимогу поки жодним чином не відреагували.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-