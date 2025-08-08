Орбан висунув вимогу Макрону та Мерцу щодо України
Орбан висунув вимогу Макрону та Мерцу щодо України

Орбан продовжує диктувати свої вимоги
Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан добивається того, щоб європейські лідери провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб забезпечити участь Європи в дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.

Головні тези:

  • Орбан стверджує, що Європа не повинна залишатися поза переговорним процесом.
  • Він цинічно називає ЄС “ображеною дитиною”, яка не хоче говорити з Путіним.

Орбан продовжує диктувати свої вимоги

Як повідомляє 444.hu, Орбан обурений тим фактом, що офіційний Брюссель не хоче налагоджувати діалог з російським диктатором.

На цьому тлі угорський лідер зажадав, щоб Фрідріх Мерц та Емманюель Макрон особисто зайнялися цим питанням.

На його переконання, вони повинні вирушити до Москви на переговори з Путіним, або ж запропонувати зустріч у якійсь нейтральній країні.

Орбан зазначив, що в іншому разі потенційна мирна домовленість за результатами перемовин президента США і Путіна, зустріч яких очікується найближчим часом, буде фактично без участі європейців. 

Як стверджує угорський лідер, він вважає вкрай важливими переговори європейських лідерів з Путіним якщо не до його зустрічі з Трампом, то принаймні після неї.

ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина, і якщо є проблема — треба вести переговори, — зажадав проросійський політик.

Макрон та Мерц на цю вимогу поки жодним чином не відреагували.

