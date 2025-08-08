Туск прогнозує "заморожування" війни РФ проти України

На думку польського прем’єра Дональда Туска, цілком можливо, що вже незабаром вдасться досягти тимчасового "заморожування" війни Росії проти України. Він також зазначив, що про її завершення поки не йдеться.
Головні тези:
- За словами Туска, Зеленський налаштований оптимістично.
- Це вже не перший раз, коли політик обіцяє прогрес у врегулюванні війни, однак нічого не відбувається.
Що прогнозує Туск
Прем’єр-міністр Польщі поділився своїми думками з цього приводу після телефонних переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським зранку 8 серпня.
Окрім того, політик повідомив журналістам, що під час бесіди президент України був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".
Туск також додав, що офіційний Київ максимально зацікавлений в тому, щоб Європа, зокрема Польща, брали участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру.
До слова, нещодавно Туск заявляв, що бачить "багато ознак" того, що війна Росії проти України може припинитись, принаймні тимчасово.
