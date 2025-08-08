Туск прогнозує "заморожування" війни РФ проти України

На думку польського прем’єра Дональда Туска, цілком можливо, що вже незабаром вдасться досягти тимчасового "заморожування" війни Росії проти України. Він також зазначив, що про її завершення поки не йдеться.

Що прогнозує Туск

Прем’єр-міністр Польщі поділився своїми думками з цього приводу після телефонних переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським зранку 8 серпня.

Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту — я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту — може відбутися радше раніше, ніж пізніше. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Окрім того, політик повідомив журналістам, що під час бесіди президент України був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".

Туск також додав, що офіційний Київ максимально зацікавлений в тому, щоб Європа, зокрема Польща, брали участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру.

Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку, — наголосив прем'єр-міністр Польщі.

До слова, нещодавно Туск заявляв, що бачить "багато ознак" того, що війна Росії проти України може припинитись, принаймні тимчасово.