Туск прогнозирует "замораживание" войны РФ против Украины

По мнению польского премьера Дональда Туска, вполне возможно, что уже скоро удастся достичь временной "заморозки" войны России против Украины. Он также отметил, что о ее завершении пока речь не идет.
Главные тезисы
- По словам Туска, Зеленский настроен оптимистично.
- Это уже не первый раз, когда политик обещает прогресс в урегулировании войны, но ничего не происходит.
Что прогнозирует Туск
Премьер-министр Польши поделился своим мнением на этот счет после телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским утром 8 августа.
Кроме того, политик сообщил журналистам, что во время беседы президент Украины был "очень осторожен, но все же оптимистичен".
Туск также добавил, что официальный Киев максимально заинтересован в том, чтобы Европа, в частности Польша, участвовала в формировании этого предстоящего перемирия, а затем и мира.
К слову, недавно Туск заявлял, что видит "многие признаки" того, что война России против Украины может прекратиться, по крайней мере, временно.
