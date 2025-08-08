Туск прогнозирует "замораживание" войны РФ против Украины

По мнению польского премьера Дональда Туска, вполне возможно, что уже скоро удастся достичь временной "заморозки" войны России против Украины. Он также отметил, что о ее завершении пока речь не идет.

Что прогнозирует Туск

Премьер-министр Польши поделился своим мнением на этот счет после телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским утром 8 августа.

Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Кроме того, политик сообщил журналистам, что во время беседы президент Украины был "очень осторожен, но все же оптимистичен".

Туск также добавил, что официальный Киев максимально заинтересован в том, чтобы Европа, в частности Польша, участвовала в формировании этого предстоящего перемирия, а затем и мира.

Мы также очень заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность, — подчеркнул премьер-министр Польши. Поделиться

К слову, недавно Туск заявлял, что видит "многие признаки" того, что война России против Украины может прекратиться, по крайней мере, временно.