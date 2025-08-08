"Латвия готова". Зеленский объявил о важной договоренности

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом. Последний подтвердил, что его страна готова присоединиться к инициативе НАТО по вооружению Украины.

Украина получит еще большее оружие благодаря Латвии

По словам украинского лидера, он рассказал своему коллеге о контактах с союзникам и ситуации в дипломатии.

Поделился нашим видением, какие шаги важно предпринять. Украине и всем остальным европейским странам нужен надежный мир и гарантированное будущее. Важно, что мы все равно понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия. Владимир Зеленский Президент Украины

Также в центре внимания была тема вступления Украины в Евросоюз.

По мнению главы государства, наша страна сделала все необходимое на этом пути.

Поэтому официальный Киев рассчитывает на открытие первого переговорного кластера.

Владимир Зеленский напомнил, что Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.