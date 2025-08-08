"Латвия готова". Зеленский объявил о важной договоренности
Украина
"Латвия готова". Зеленский объявил о важной договоренности

Владимир Зеленский
Украина получит еще большее оружие благодаря Латвии
Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом. Последний подтвердил, что его страна готова присоединиться к инициативе НАТО по вооружению Украины.

Главные тезисы

  • Латвия поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.
  • Также она настроена делать еще большее для сдерживания агрессии России.

Украина получит еще большее оружие благодаря Латвии

По словам украинского лидера, он рассказал своему коллеге о контактах с союзникам и ситуации в дипломатии.

Поделился нашим видением, какие шаги важно предпринять. Украине и всем остальным европейским странам нужен надежный мир и гарантированное будущее. Важно, что мы все равно понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия.

Также в центре внимания была тема вступления Украины в Евросоюз.

По мнению главы государства, наша страна сделала все необходимое на этом пути.

Поэтому официальный Киев рассчитывает на открытие первого переговорного кластера.

Владимир Зеленский напомнил, что Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.

Очень ценим такую позицию. Также обсудили новый уже реально работающий инструмент PURL. Латвия готова присоединиться. Спасибо! — подчеркнул президент Украины.

