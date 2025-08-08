"Латвия готова". Зеленский объявил о важной договоренности

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом. Последний подтвердил, что его страна готова присоединиться к инициативе НАТО по вооружению Украины.
- Латвия поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.
- Также она настроена делать еще большее для сдерживания агрессии России.
Украина получит еще большее оружие благодаря Латвии
По словам украинского лидера, он рассказал своему коллеге о контактах с союзникам и ситуации в дипломатии.
Также в центре внимания была тема вступления Украины в Евросоюз.
По мнению главы государства, наша страна сделала все необходимое на этом пути.
Поэтому официальный Киев рассчитывает на открытие первого переговорного кластера.
Владимир Зеленский напомнил, что Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.
