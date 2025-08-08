"Латвія готова". Зеленський оголосив про важливу домовленість

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонні перемовини зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом. Останній підтвердив, що його країна готова приєднатися до ініціативи НАТО щодо озброєння України.

Україна отримає ще більше зброї завдяки Латвії

За словами українського лідера, він розповів своєму колезі про контакти зі союзникам та ситуацію в дипломатії.

Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі. Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля. Володимир Зеленський Президент України

Також у центрі уваги була тема вступу України до Євросоюзу.

На переконання глави держави, наша країна зробила все необхідне на цьому шляху.

Саме тому офіційний Київ розраховує на відкриття першого переговорного кластеру.

Володимир Зеленський також нагадав, що Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО.