Офіційний Пекін чітко дав зрозуміти, що його не лякають мита американського лідера Дональда Трампа й він продовжить купувати російську нафту, бо це, мовляв, його “законне право”.

Китай не збирається відмовлятися від російської нафти

З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Китаю.

Представники дипломатичного відомства почали цинічно стверджувати, що їхня країна, мовляв, має "законне право на нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включно із Росією".

Ми продовжимо вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів, — заявили у МЗС КНР. Поширити

Що важливо розуміти, американський лідер Дональд Трамп багато разів погрожував, що може покарати Китай додатковими митами за закупівлю російської нафти.

Під удар США уже потрапила Індія, яка також активно купувала нафту РФ, однак наразі почала від неї поступово відмовлятися.

Що важливо розуміти, імпорт Китаю з Росії в липні зріс до 10,06 млрд доларів — найвищого рівня з березня.