Китай бросил вызов Трампу ради российской нефти

Официальный Пекин четко дал понять, что его не пугают пошлины американского лидера Дональда Трампа и он продолжит покупать российскую нефть, потому что это его "законное право".

Китай не собирается отказываться от российской нефти

С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Китая.

Представители дипломатического ведомства начали цинично утверждать, что их страна, дескать, имеет "законное право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию".

Мы продолжим принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами, — заявили в МИД КНР. Поделиться

Что важно понимать, американский лидер Дональд Трамп многократно угрожал, что может наказать Китай дополнительными пошлинами за закупку российской нефти.

Под удар США уже попала Индия, также активно покупавшая нефть РФ, однако сейчас она начала от нее постепенно отказываться.

Что важно понимать, импорт Китая из России в июле вырос до 10,06 млрд долларов — самого высокого уровня с марта.