Китай бросил вызов Трампу ради российской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Китай бросил вызов Трампу ради российской нефти

Китай не собирается отказываться от российской нефти
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Официальный Пекин четко дал понять, что его не пугают пошлины американского лидера Дональда Трампа и он продолжит покупать российскую нефть, потому что это его "законное право".

Главные тезисы

  • Китай на официальном уровне ответил на угрозы Трампа.
  • Импорт КНР из России в июле вырос до 10,06 млрд. долларов.

Китай не собирается отказываться от российской нефти

С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Китая.

Представители дипломатического ведомства начали цинично утверждать, что их страна, дескать, имеет "законное право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию".

Мы продолжим принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами, — заявили в МИД КНР.

Что важно понимать, американский лидер Дональд Трамп многократно угрожал, что может наказать Китай дополнительными пошлинами за закупку российской нефти.

Под удар США уже попала Индия, также активно покупавшая нефть РФ, однако сейчас она начала от нее постепенно отказываться.

Что важно понимать, импорт Китая из России в июле вырос до 10,06 млрд долларов — самого высокого уровня с марта.

Однако за 2025 год импорт из России упал почти на 8% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия готова поддержать санкции против РФ, но есть условие
Сербия может изменить позицию касательно антироссийских санкций
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Готов ли Трамп ввести мощные санкции против России — прогноз экспертов
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский утвердил новые санкции — кто в списках
Владимир Зеленский
Что известно о решении Зеленского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?