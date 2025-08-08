Український легіон у Польщі поповнився новими добровольцями
Категорія
Світ
Дата публікації

Український легіон у Польщі поповнився новими добровольцями

Український легіон
Джерело:  Укрінформ

П’ята група добровольців Українського легіону підписала 8 серпня у Любліні (південний схід Польщі) контракти із Збройними силами України.

Головні тези:

  • П'ята група добровольців Українського легіону підписала контракти зіЗбройними силами України в Любліні, що свідчить про зростання популярності серед українців, які проживають в Польщі.
  • Добровольці різного віку та професійного досвіду виявили бажання служити в різних військових підрозділах Українського легіону, включаючи медичні та артилерійські підрозділи.

П’ята група добровольців Українського легіону підписала контракти зі ЗСУ

Представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Горкуша зазначив, що загалом контракти підписали кількадесят осіб, серед них найбільше людей на момент підписання контракту проживали в Польщі.

У цій партії є кількадесят громадян України, які виявили бажання долучитися до Українського легіону. Основна частина — це українці, які на момент підписання контракту проживали на території Польщі, є також добровольці, які проживали у Словаччині та Великій Британії.

За його словами, вікова категорія добровольців у цій групі — від 21 до 53 років, серед них є троє жінок.

Він зауважив, що молодь, як правило, хоче стати операторами БПЛА, добровольці середнього віку висловлюють бажання, наприклад, служити в артилерійських підрозділах. Водночас частина добровольців також має досвід роботи у міжнародних перевезеннях, тож вони виявили бажання отримати посади водіїв.

Добровольці Українського легіону

Частина добровольців, як жінки, так і чоловіки, а деякі з них мають медичну освіту, прийняли рішення долучитися до медичних підрозділів на посади в медичні пункти батальйонів чи дивізіонів або безпосередньо на посади бойових медиків у взводи чи роти.

Горкуша зазначив, що добровольці з попередніх чотирьох груп пройшли вишкіл у Польщі і зараз проходять бойове злагодження у пункті тимчасової дислокації військового підрозділу в одній з областей України поза зоною бойових дій.

Про створення Українського легіону стало відомо на початку липня минулого року, коли Президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.

Добровольці Українського легіону можуть підписати контракт на рік (молодь 18-24 років), три роки або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів із ЗСУ їх направляють на один із полігонів неподалік Любліна для проходження 45-денного вишколу. Навчання ведуть інструктори з країн НАТО. Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу за обраною спеціалізацією, можуть пройти додаткову підготовку в інших місцях.

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга — у січні цього року, третя — наприкінці лютого, четверта — на початку червня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український легіон. Добровольці у Польщі подали понад тисячу заяв
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український легіон. У Польщі друга група добровольців підписала контракти з ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український легіон у Польщі. Четверта група добровольців підписала контракти із ЗСУ
Польща

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?