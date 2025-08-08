Український легіон у Польщі поповнився новими добровольцями

П’ята група добровольців Українського легіону підписала контракти зі ЗСУ

Представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Горкуша зазначив, що загалом контракти підписали кількадесят осіб, серед них найбільше людей на момент підписання контракту проживали в Польщі.

У цій партії є кількадесят громадян України, які виявили бажання долучитися до Українського легіону. Основна частина — це українці, які на момент підписання контракту проживали на території Польщі, є також добровольці, які проживали у Словаччині та Великій Британії. Поширити

За його словами, вікова категорія добровольців у цій групі — від 21 до 53 років, серед них є троє жінок.

Він зауважив, що молодь, як правило, хоче стати операторами БПЛА, добровольці середнього віку висловлюють бажання, наприклад, служити в артилерійських підрозділах. Водночас частина добровольців також має досвід роботи у міжнародних перевезеннях, тож вони виявили бажання отримати посади водіїв.

Добровольці Українського легіону

Частина добровольців, як жінки, так і чоловіки, а деякі з них мають медичну освіту, прийняли рішення долучитися до медичних підрозділів на посади в медичні пункти батальйонів чи дивізіонів або безпосередньо на посади бойових медиків у взводи чи роти.

Горкуша зазначив, що добровольці з попередніх чотирьох груп пройшли вишкіл у Польщі і зараз проходять бойове злагодження у пункті тимчасової дислокації військового підрозділу в одній з областей України поза зоною бойових дій.

Про створення Українського легіону стало відомо на початку липня минулого року, коли Президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.

Добровольці Українського легіону можуть підписати контракт на рік (молодь 18-24 років), три роки або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів із ЗСУ їх направляють на один із полігонів неподалік Любліна для проходження 45-денного вишколу. Навчання ведуть інструктори з країн НАТО. Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу за обраною спеціалізацією, можуть пройти додаткову підготовку в інших місцях.