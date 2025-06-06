Український легіон у Польщі. Четверта група добровольців підписала контракти із ЗСУ

Кількадесят громадян України, які проживають за кордоном, підписали 6 червня в Любліні контракти із ЗСУ.

Українці у Польщі підписують контракти з ЗСУ

Серед них — українці, які проживають у Польщі, Німеччині, Великій Британії, Болгарії, Словенії, Словаччині, Молдові, Чехії.

Представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Горкуша в коментарі агентству зазначив, що це четверта група добровольців, яка підписала контракти із ЗСУ.

За його словами, у цій групі більше кандидатів долучитися до Українського легіону, ніж було у попередніх.

У цій партії є чоловіки і жінки. Дуже приємно, що у групі понад 20% добровольців, яким від 18 до 24 років. Поширити

За його словами, молодь, як правило, хоче служити у підрозділах БпЛА. Натомість жінки прагнуть стати медикинями або служити у підрозділах зв’язку. Особи віком понад 40 років переважно хочуть бути механіками-водіями.

Після підписання контракту добровольці вирушать на 45-денний військовий вишкіл у Люблінському воєводстві Польщі.

Про створення Українського легіону стало відомо на початку липня 2024 року, коли Президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.

Добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт на рік, три роки або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів із ЗСУ їх направляють на один із полігонів неподалік Любліна для проходження вишколу. Навчання ведуть інструктори з країн НАТО. Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу за обраною спеціалізацією, можуть пройти додаткову підготовку в інших місцях.

Згідно з домовленістю українська сторона забезпечує добровольців Легіону військовою формою і медикаментами, а польська надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.