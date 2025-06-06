Украинский легион в Польше. Четвертая группа добровольцев подписала контракты с ВСУ

Несколько десятков граждан Украины, проживающих за границей, подписали 6 июня в Люблине контракты с ВСУ.

Украинцы в Польше подписывают контракты с ВСУ

Среди них — украинцы, проживающие в Польше, Германии, Великобритании, Болгарии, Словении, Словакии, Молдове, Чехии.

Представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша в комментарии агентству отметил, что это четвертая группа добровольцев, подписавшая контракты с ВСУ.

По его словам, в этой группе больше кандидатов присоединиться к Украинскому легиону, чем было у предыдущих.

В этой партии есть мужчины и женщины. Очень приятно, что в группе более 20% добровольцев от 18 до 24 лет. Поделиться

По его словам, молодежь, как правило, хочет служить в подразделениях БПЛА. Женщины же стремятся стать медикинями или служить в подразделениях связи. Лица старше 40 лет в основном хотят быть механиками-водителями.

После подписания контракта добровольцы отправятся на 45-дневную военную подготовку в Люблинском воеводстве Польши.

О создании Украинского легиона стало известно в начале июля 2024, когда Президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве безопасное соглашение. Одним из ее пунктов есть подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.

Добровольцы Украинского легиона могут подписать контракт на год, три года или до завершения особого периода. После подписания контрактов с ВСУ их направляют на один из полигонов недалеко от Люблина для прохождения военной подготовки. Учения ведут инструкторы из стран НАТО. После этого военнослужащие, нуждающиеся в отдельной военной подготовке по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку в других местах.

Согласно договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев Легиона военной формой и медикаментами, а польская предоставляет соответствующую инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.