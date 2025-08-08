Украинский легион в Польше пополнился новыми добровольцами
Украинский легион в Польше пополнился новыми добровольцами

Люблин
Источник:  Укринформ

Пятая группа добровольцев Украинского легиона подписала 8 августа в Люблине (юго-востоке Польши) контракты с Вооруженными силами Украины.

Главные тезисы

  • Пятая группа добровольцев из Польши присоединилась к Украинскому легиону, подписав контракты с ВСУ.
  • Добровольцы Украинского легиона выбирают различные военные подразделения, включая медицинские и артиллерийские.
  • Возрастная категория новых добровольцев варьируется от 21 до 53 лет, включая три женщины.

Пятая группа добровольцев Украинского легиона подписала контракты с ВСУ

Представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша отметил, что в общей сложности контракты подписали несколько десятков человек, среди них больше всего людей на момент подписания контракта проживали в Польше.

В этой партии есть несколько десятков граждан Украины, которые изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону. Основная часть — это украинцы, которые на момент подписания контракта проживали на территории Польши, есть также добровольцы, проживавшие в Словакии и Великобритании.

По его словам, возрастная категория добровольцев в этой группе — от 21 до 53 лет, среди них три женщины.

Он отметил, что молодежь, как правило, хочет стать операторами БПЛА, добровольцы средних лет выражают желание, например, служить в артиллерийских подразделениях. В то же время часть добровольцев также имеет опыт работы в международных перевозках, поэтому они изъявили желание получить водительские должности.

Добровольцы Украинского легиона

Часть добровольцев, как женщины, так и мужчины, а некоторые из них имеют медицинское образование, приняли решение присоединиться к медицинским подразделениям на должности в медицинские пункты батальонов или дивизионов или непосредственно на должности боевых медиков во взводе или роте.

Горкуша отметил, что добровольцы из предыдущих четырех групп прошли обучение в Польше и сейчас проходят боевое согласование в пункте временной дислокации военного подразделения в одной из областей Украины вне зоны боевых действий.

О создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда Президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение о безопасности. Одним из ее пунктов есть подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.

Добровольцы Украинского легиона могут подписать контракт на год (молодежь 18-24 лет), три года или до завершения особого периода. После подписания контрактов с ВСУ их направляют на один из полигонов недалеко от Люблина для прохождения 45-дневной военной подготовки. Учения ведут инструкторы из стран НАТО. После этого военнослужащие, нуждающиеся в отдельной военной подготовке по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку в других местах.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая — в январе этого года, третья — в конце февраля, четвертая — в начале июня.

Больше по теме

