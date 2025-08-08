Зустріч Трампа та Путіна — інсайдери назвали дату й місце
Зустріч Трампа та Путіна — інсайдери назвали дату й місце

Зустріч Трампа та Путіна - що наразі відомо
Read in English
Джерело:  Fox News

Згідно з даними Fox News, американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч щодо завершення війни РФ проти України 11 серпня у Римі (Італія).

Головні тези:

  • Трамп домовлявся з Мелоні про зустріч з Путіним у Римі.
  • У Кремлі заявили, що Трамп та Путін хочуть зустрітися наступного тижня.

Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили Fox News, що зустріч готується вже в найближчий понеділок, і одним із можливих місць проведення є Рим, - йдеться в повідомленні.

Анонімні джерела Sky News стверджують, що очільник Білого дому особисто обирав місце зустрічі.

За словами інсайдерів, 7 серпня він обговорив із Мелоні можливість використати Рим як переговорну платформу для зустрічі з Путіним наступного тижня.

Також ширяться чутки про те, що якщо президент США та очільник Кремля зустрінуться в Римі, то це станеться у Ватикані.

Речник МЗС Італії заявив, що його країна готова щиро та конструктивно підтримати цей процес.

Що важливо розуміти, якщо Італія або Ватикан були б обрані місцем проведення переговорів Трампа та Путіна, виникло б питання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора.

Італія, як учасниця Римського статуту, була б зобов’язана заарештувати Путіна в разі його прибуття в країну.

Зеленський

Як вам таке?

