Зустріч Трампа та Путіна — інсайдери назвали дату й місце

Згідно з даними Fox News, американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч щодо завершення війни РФ проти України 11 серпня у Римі (Італія).
Головні тези:
- Трамп домовлявся з Мелоні про зустріч з Путіним у Римі.
- У Кремлі заявили, що Трамп та Путін хочуть зустрітися наступного тижня.
Зустріч Трампа та Путіна - що наразі відомо
Анонімні джерела Sky News стверджують, що очільник Білого дому особисто обирав місце зустрічі.
За словами інсайдерів, 7 серпня він обговорив із Мелоні можливість використати Рим як переговорну платформу для зустрічі з Путіним наступного тижня.
Також ширяться чутки про те, що якщо президент США та очільник Кремля зустрінуться в Римі, то це станеться у Ватикані.
Речник МЗС Італії заявив, що його країна готова щиро та конструктивно підтримати цей процес.
Що важливо розуміти, якщо Італія або Ватикан були б обрані місцем проведення переговорів Трампа та Путіна, виникло б питання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора.
Італія, як учасниця Римського статуту, була б зобов’язана заарештувати Путіна в разі його прибуття в країну.
