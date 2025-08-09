Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что уже 15 августа 2025 г. проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению войны РФ против Украины. По его словам, это произойдет в американском штате Аляска.
Главные тезисы
- Юрий Ушаков, помощник Путина, подтвердил факт подготовки встречи в штате Аляска.
- Трамп указал на возможный обмен территориями в рамках соглашения по завершению войны.
Встреча Трампа и Путина уже запланирована
Стоит отметить, что помощник диктатора Владимира Путина — Юрий Ушаков — уже подтвердил российским пропагандистам факт подготовки встречи.
Что важно понимать, 8 августа, во время брифинга в Белом доме, Дональд Трамп четко дал понять, что в мирном соглашении по российско-украинской войне следует ожидать "определенного обмена территориями".
Издание WSJ узнало от своих инсайдеров следующее: Путин пообещал Трампу, что Россия прекратит боевые действия в Украине в обмен на значительные территориальные уступки Киева и международное признание оккупированных территорий.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-