Трамп объявил дату и место встречи с Путиным

Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены впоследствии. Спасибо за внимание к этому вопросу!