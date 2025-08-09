Трамп объявил дату и место встречи с Путиным
Трамп объявил дату и место встречи с Путиным

Donald Trump
Встреча Трампа и Путина уже запланирована
Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что уже 15 августа 2025 г. проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению войны РФ против Украины. По его словам, это произойдет в американском штате Аляска.

  • Юрий Ушаков, помощник Путина, подтвердил факт подготовки встречи в штате Аляска.
  • Трамп указал на возможный обмен территориями в рамках соглашения по завершению войны.

Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены впоследствии. Спасибо за внимание к этому вопросу!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Стоит отметить, что помощник диктатора Владимира Путина — Юрий Ушаков — уже подтвердил российским пропагандистам факт подготовки встречи.

Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске, — сказал он.

Что важно понимать, 8 августа, во время брифинга в Белом доме, Дональд Трамп четко дал понять, что в мирном соглашении по российско-украинской войне следует ожидать "определенного обмена территориями".

Издание WSJ узнало от своих инсайдеров следующее: Путин пообещал Трампу, что Россия прекратит боевые действия в Украине в обмен на значительные территориальные уступки Киева и международное признание оккупированных территорий.

