Зеленський відреагував на ідею Трампа щодо "обміну територіями" з Росією — відео

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що український народ не збирається віддавати свої землі країні-агресорці Росії. Таким чином президент відреагував на ідею американського лідера Дональда Трампа: останній вважає, що Київ та Москва повинні обмінятися територіями для завершення війни.
Головні тези:
- Зеленський підкреслив, що розв'язання територіального питання повинно ґрунтуватися на принципах, викладених в Конституції України.
- Президент України висловив готовність співпрацювати зі союзниками для досягнення тривалого миру.
Зеленський оголосив чітку позицію України
Глава держави звернув увагу Трампа та усього світу на те, що українці захищають своє.
Глава держави також наголосив: відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України.
За словами Зеленського, Україна готова спільно з президентом Трампом та іншими союзниками працювати заради реального та тривалого миру — миру, який не розвалиться через бажання Москви.
