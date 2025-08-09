Зеленський відреагував на ідею Трампа щодо "обміну територіями" з Росією — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на ідею Трампа щодо "обміну територіями" з Росією — відео

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що український народ не збирається віддавати свої землі країні-агресорці Росії. Таким чином президент відреагував на ідею американського лідера Дональда Трампа: останній вважає, що Київ та Москва повинні обмінятися територіями для завершення війни.

Головні тези:

  • Зеленський підкреслив, що розв'язання територіального питання повинно ґрунтуватися на принципах, викладених в Конституції України.
  • Президент України висловив готовність співпрацювати зі союзниками для досягнення тривалого миру.

Зеленський оголосив чітку позицію України

Глава держави звернув увагу Трампа та усього світу на те, що українці захищають своє.

Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також наголосив: відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України.

Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, — вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють.

За словами Зеленського, Україна готова спільно з президентом Трампом та іншими союзниками працювати заради реального та тривалого миру — миру, який не розвалиться через бажання Москви.

Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми — це Україна. Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Китаї цинічно заявили про "критичний момент" для України та РФ
Китай виступив з новою заявою щодо війни
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив дату та місце зустрічі з Путіним
Donald Trump
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зажадав від України та РФ "обміну територіями"
The White House
Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ свої землі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?