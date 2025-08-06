Офіційний Пекін почав стверджувати, що процес врегулювання загарбницької війни, яку Росія понад 11 років веде проти України, досяг “критичного моменту”.
Головні тези:
- У Китаї брешуть, що вони багато зробили для завершення війни.
- Пекін продовжує заперечувати той факт, що підтримує країну-агресорку РФ.
Китай виступив з новою заявою щодо війни
Вона пролунала після переговорів глави Міністерства закордонних справ КНР Ван І зі спеціальним радником президента Бразилії Селсу Аморімом.
Китайське дипломатичне відомство повідомило, що Ван І та Аморім "обмінялися думками" і щодо війни РФ проти України.
На цьому тлі Ван І почав стверджувати, що "Консенсус з шести пунктів", спільно запропонований Китаєм і Бразилією, зіграв позитивну роль в "охолодженні кризи" (так у Китаї цинічно називають війну Росії проти України — ред.).
Ба більше, наголошується, що група "Друзів миру", яка підтримала цю ініціативу, включно з країнами Глобального Півдня, висловила об'єктивні й раціональні голоси, доклавши позитивних зусиль для сприяння діалогу і переговорам.
Що важливо розуміти, Китай уже багато років допомагає Росії продовжувати вести війну проти України, хоча й публічно заперечує цей факт.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-