У Китаї цинічно заявили про "критичний момент" для України та РФ
Категорія
Політика
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У Китаї цинічно заявили про "критичний момент" для України та РФ

Китай виступив з новою заявою щодо війни
Джерело:  online.ua

Офіційний Пекін почав стверджувати, що процес врегулювання загарбницької війни, яку Росія понад 11 років веде проти України, досяг “критичного моменту”. 

Головні тези:

  • У Китаї брешуть, що вони багато зробили для завершення війни.
  • Пекін продовжує заперечувати той факт, що підтримує країну-агресорку РФ.

Китай виступив з новою заявою щодо війни

Вона пролунала після переговорів глави Міністерства закордонних справ КНР Ван І зі спеціальним радником президента Бразилії Селсу Аморімом.

Китайське дипломатичне відомство повідомило, що Ван І та Аморім "обмінялися думками" і щодо війни РФ проти України.

На цьому тлі Ван І почав стверджувати, що "Консенсус з шести пунктів", спільно запропонований Китаєм і Бразилією, зіграв позитивну роль в "охолодженні кризи" (так у Китаї цинічно називають війну Росії проти України — ред.).

Ба більше, наголошується, що група "Друзів миру", яка підтримала цю ініціативу, включно з країнами Глобального Півдня, висловила об'єктивні й раціональні голоси, доклавши позитивних зусиль для сприяння діалогу і переговорам.

Росія й Україна зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори. Процес врегулювання кризи досяг критичного моменту, — йдеться в заяві МЗС КНР.

Що важливо розуміти, Китай уже багато років допомагає Росії продовжувати вести війну проти України, хоча й публічно заперечує цей факт.

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