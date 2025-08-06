Официальный Пекин начал утверждать, что процесс урегулирования захватнической войны, которую Россия более 11 лет ведет против Украины, достиг "критического момента".

Китай выступил с новым заявлением о войне

Оно прозвучало после переговоров главы Министерства иностранных дел КНР Ван И со специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом.

Китайское дипломатическое ведомство сообщило, что Ван И и Аморим "обменялись мнениями" и о войне РФ против Украины.

На этом фоне Ван И начал утверждать, что "Консенсус из шести пунктов", совместно предложенный Китаем и Бразилией, сыграл положительную роль в "охлаждении кризиса" (так в Китае цинично называют войну России против Украины — ред.).

Более того, указано, что группа "Друзей мира", которая поддержала эту инициативу, включая страны Глобального Юга, выразила объективные и рациональные голоса, приложив позитивные усилия для содействия диалогу и переговорам.

Россия и Украина сделали важный шаг вперед, начав переговоры. Процесс урегулирования кризиса достиг критического момента, — сказано в заявлении МИД КНР. Поделиться

Что важно понимать, Китай уже много лет помогает России продолжать войну против Украины, хотя и публично отрицает этот факт.