Официальный Пекин начал утверждать, что процесс урегулирования захватнической войны, которую Россия более 11 лет ведет против Украины, достиг "критического момента".
Главные тезисы
- В Китае врут, что они многое сделали для завершения войны.
- Пекин продолжает отрицать тот факт, что поддерживает страну-агрессорку РФ.
Китай выступил с новым заявлением о войне
Оно прозвучало после переговоров главы Министерства иностранных дел КНР Ван И со специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом.
Китайское дипломатическое ведомство сообщило, что Ван И и Аморим "обменялись мнениями" и о войне РФ против Украины.
На этом фоне Ван И начал утверждать, что "Консенсус из шести пунктов", совместно предложенный Китаем и Бразилией, сыграл положительную роль в "охлаждении кризиса" (так в Китае цинично называют войну России против Украины — ред.).
Более того, указано, что группа "Друзей мира", которая поддержала эту инициативу, включая страны Глобального Юга, выразила объективные и рациональные голоса, приложив позитивные усилия для содействия диалогу и переговорам.
Что важно понимать, Китай уже много лет помогает России продолжать войну против Украины, хотя и публично отрицает этот факт.
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