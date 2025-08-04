Китай блокирует экспорт редкоземельных металлов для оборонных нужд Запада

Китай блокирует экспорт критических минералов в страны Запада, что задерживает производство вооружений в США и повышает его стоимость.

Китай ограничивает поставки Западу редкоземельных металлов

В ответ на обострение торговой войны с Вашингтоном Пекин ввел ограничения на поставку редкоземельных металлов для оборонных нужд.

Китай является доминирующим поставщиком таких минералов, контролируя около 90% мирового рынка.

Производители дронов, инфракрасных сенсоров, систем ночного видения и микроэлектроники уже столкнулись с перебоями. Одна из американских компаний заявила, что стоимость самария выросла в 60 раз, что оказывает существенное влияние на себестоимость продукции.

Китайские поставщики потребовали у клиентов полные технические описания товаров и фото производственных линий. В ряде случаев экспорт минералов для оборонной отрасли был заблокирован или отложен. Поделиться

Пентагон обязал поставщиков отказаться от китайских редкоземельных магнитов до 2027 года. Тем временем оборонные компании накапливают запасы и ищут новые источники, в том числе инвестируя в стартапы в США.

В апреле китайская таможня задержала груз трубы, предназначенный для американского завода в Мексике. Груз был уволен только после условного возвращения в Австралию.

Большое количество антимония — металла, используемого в аккумуляторах, чипах и огнезащитных веществах — попало в США из Таиланда и Мексики после того, как Китай запретил поставки в США в прошлом году.