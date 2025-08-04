Китай блокирует экспорт редкоземельных металлов для оборонных нужд Запада

Китай блокирует экспорт критических минералов в страны Запада, что задерживает производство вооружений в США и повышает его стоимость.
Главные тезисы
- Блокировка китайского экспорта редкоземельных металлов замедляет производство вооружений в США и увеличивает их стоимость.
- Контроль более 90% мирового рынка редкоземельных металлов позволяет Китаю ограничивать их поставки в ответ на торговые противоречия.
- Производители оборонной техники ищут альтернативные источники редкоземельных металлов включая инвестиции в стартапы в США.
Китай ограничивает поставки Западу редкоземельных металлов
В ответ на обострение торговой войны с Вашингтоном Пекин ввел ограничения на поставку редкоземельных металлов для оборонных нужд.
Китай является доминирующим поставщиком таких минералов, контролируя около 90% мирового рынка.
Производители дронов, инфракрасных сенсоров, систем ночного видения и микроэлектроники уже столкнулись с перебоями. Одна из американских компаний заявила, что стоимость самария выросла в 60 раз, что оказывает существенное влияние на себестоимость продукции.
Пентагон обязал поставщиков отказаться от китайских редкоземельных магнитов до 2027 года. Тем временем оборонные компании накапливают запасы и ищут новые источники, в том числе инвестируя в стартапы в США.
В апреле китайская таможня задержала груз трубы, предназначенный для американского завода в Мексике. Груз был уволен только после условного возвращения в Австралию.
Большое количество антимония — металла, используемого в аккумуляторах, чипах и огнезащитных веществах — попало в США из Таиланда и Мексики после того, как Китай запретил поставки в США в прошлом году.
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