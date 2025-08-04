Китай блокує експорт рідкісноземельних металів для оборонних потреб Заходу

Китай блокує експорт критичних мінералів до країн Заходу, що затримує виробництво озброєнь у США та підвищує його вартість.
Головні тези:
- Китай блокує експорт рідкісноземельних металів для оборонних потреб країн Заходу, що призводить до затримок у виробництві озброєнь у США та підвищення їх вартості.
- Пекін вводить обмеження на постачання рідкісноземельних металів у відповідь на торговельні протиріччя з Вашингтоном, оскільки контролює понад 90% світового ринку цих ресурсів.
- Виробники оборонної техніки стикаються з перебоями у постачанні деяких мінералів, що призводить до пошуку альтернативних джерел та інвестицій у стартапи в США.
Китай обмежує постачання Заходу рідкісноземельних металів
У відповідь на загострення торговельної війни з Вашингтоном, Пекін запровадив обмеження на постачання рідкісноземельних металів для оборонних потреб.
Китай є домінуючим постачальником таких мінералів, контролюючи близько 90% світового ринку.
Виробники дронів, інфрачервоних сенсорів, систем нічного бачення та мікроелектроніки вже зіткнулися з перебоями. Одна з американських компаній заявила, що вартість самарію зросла у 60 разів, що істотно впливає на собівартість продукції.
Пентагон зобов’язав постачальників відмовитися від китайських рідкісноземельних магнітів до 2027 року. Тим часом оборонні компанії накопичують запаси і шукають нові джерела, зокрема інвестуючи у стартапи в США.
У квітні китайська митниця затримала вантаж сурми, призначений для американського заводу в Мексиці. Вантаж було звільнено лише після умовного повернення до Австралії.
Велика кількість антимонію — металу, що використовується в акумуляторах, чіпах і вогнезахисних речовинах — потрапила до США з Таїланду та Мексики після того, як Китай заборонив постачання до США минулого року.
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