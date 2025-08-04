Китай блокує експорт рідкісноземельних металів для оборонних потреб Заходу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Китай блокує експорт рідкісноземельних металів для оборонних потреб Заходу

Китай
Джерело:  The Wall Street Journal

Китай блокує експорт критичних мінералів до країн Заходу, що затримує виробництво озброєнь у США та підвищує його вартість.

Головні тези:

  • Китай блокує експорт рідкісноземельних металів для оборонних потреб країн Заходу, що призводить до затримок у виробництві озброєнь у США та підвищення їх вартості.
  • Пекін вводить обмеження на постачання рідкісноземельних металів у відповідь на торговельні протиріччя з Вашингтоном, оскільки контролює понад 90% світового ринку цих ресурсів.
  • Виробники оборонної техніки стикаються з перебоями у постачанні деяких мінералів, що призводить до пошуку альтернативних джерел та інвестицій у стартапи в США.

Китай обмежує постачання Заходу рідкісноземельних металів

У відповідь на загострення торговельної війни з Вашингтоном, Пекін запровадив обмеження на постачання рідкісноземельних металів для оборонних потреб.

Китай є домінуючим постачальником таких мінералів, контролюючи близько 90% світового ринку.

Виробники дронів, інфрачервоних сенсорів, систем нічного бачення та мікроелектроніки вже зіткнулися з перебоями. Одна з американських компаній заявила, що вартість самарію зросла у 60 разів, що істотно впливає на собівартість продукції.

Китайські постачальники почали вимагати у клієнтів повні технічні описи товарів і фото виробничих ліній. У низці випадків експорт мінералів для оборонної галузі було заблоковано або відкладено.

Пентагон зобов’язав постачальників відмовитися від китайських рідкісноземельних магнітів до 2027 року. Тим часом оборонні компанії накопичують запаси і шукають нові джерела, зокрема інвестуючи у стартапи в США.

У квітні китайська митниця затримала вантаж сурми, призначений для американського заводу в Мексиці. Вантаж було звільнено лише після умовного повернення до Австралії.

Велика кількість антимонію — металу, що використовується в акумуляторах, чіпах і вогнезахисних речовинах — потрапила до США з Таїланду та Мексики після того, як Китай заборонив постачання до США минулого року.

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