Зеленский ударил мощными санкциями по России
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский ударил мощными санкциями по России

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский подписал указы, вводящими новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России.

Главные тезисы

  • Новое решение Зеленского должно ослаблить Россию.
  • Среди ключевых целей – дочерние компании "Газпромнефти".

Новые санкции Украины против РФ — детали

Как указано на сайте Офиса президента Украины, речь идет об указах №594/2025, №595/2025.

Новые санкции охватят 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему России, участию в захвате Чернобыльской АЭС.

Более того, указано, что еще одним указом президент Украины синхронизировал санкции с западными союзниками

Под удары попадут два ключевых сектора — энергетика и военно-промышленный комплекс России, а также разветвленная сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

Речь идет о мерах, охватывающих энергетический сектор и военно-промышленный комплекс РФ, а также сети посредников и логистических операторов в третьих странах.

Что важно понимать в списке главных целей — дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС, компании "теневого флота", поставщики оборудования для российского ВПК, финансовые и логистические посредники, корпорация "Росатом" и ее международная инфраструктура.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия готова поддержать санкции против РФ, но есть условие
Сербия может изменить позицию касательно антироссийских санкций
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский утвердил новые санкции — кто в списках
Владимир Зеленский
Что известно о решении Зеленского
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции Запада остановили авиационную промышленность России
самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?