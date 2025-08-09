Зеленский ударил мощными санкциями по России

Президент Владимир Зеленский подписал указы, вводящими новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России.

Новые санкции Украины против РФ — детали

Как указано на сайте Офиса президента Украины, речь идет об указах №594/2025, №595/2025.

Новые санкции охватят 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему России, участию в захвате Чернобыльской АЭС.

Более того, указано, что еще одним указом президент Украины синхронизировал санкции с западными союзниками

Под удары попадут два ключевых сектора — энергетика и военно-промышленный комплекс России, а также разветвленная сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

Что важно понимать в списке главных целей — дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС, компании "теневого флота", поставщики оборудования для российского ВПК, финансовые и логистические посредники, корпорация "Росатом" и ее международная инфраструктура.