Российские авиастроители поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов в этом году, поскольку санкции в отношении иностранных компонентов задерживают производство, а высокие процентные ставки ограничивают инвестиции.

Россия изготовила за год один самолет

С начала войны в Украине в феврале 2022 года западные санкции заблокировали доступ к иностранным самолетам и запасным частям. С флотом более 700 самолетов, на котором доминируют модели Airbus и Boeing, российские авиакомпании теперь вынуждены искать критически важные компоненты из-за сложных и косвенных импортных маршрутов.

Нет базы компонентов, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Создать все это с нуля займет годы, если не десятилетия. Поделиться

Недавние серьезные инциденты подчеркивают неотложную потребность в сохранении состояния флота. В конце июля советский самолет Ан-24, построенный в 1976 году, разбился на Дальнем Востоке России, убив всех 48 человек на борту. Несколько дней спустя национальный перевозчик "Аэрофлот" приостановил десятки рейсов после мощной кибератаки.

Проблемы авиационного сектора с достижением самодостаточности являются частью более широкого замедления индустрии. Согласно данным индекса менеджеров по закупкам, промышленное производство России сократилось в июле самыми быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.

Высокие процентные ставки повлияли на уменьшение производства автомобилей, банкротство в угольном секторе, замедление объемов экспорта таких товаров, как металлы и нефтяные продукты, а также на невыполнимые цели по производству самолетов, как заявляют чиновники и предприятия, что способствует замедлению экономического роста.

Промышленность испытывает удар быстрее и сильнее из-за суровой монетарной политики, — сказал Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционной компании Astra Asset Management, предупреждая, что промышленный сектор на грани рецессии. Поделиться

За 11 месяцев 2024 года в РФ зафиксировали 208 инцидентов с иностранными самолетами. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда насчитали 161 случай.

В июне 2022 года правительство РФ запустило программу развития авиационной промышленности как ответ на санкции. Цель — построить тысячу самолетов отечественного производства к 2030 году.

Через три года Россия должна была выработать более 100 воздушных судов. На самом же деле за это время удалось выпустить всего семь.