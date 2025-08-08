Санкции Запада остановили авиационную промышленность России
Категория
Экономика
Дата публикации

Санкции Запада остановили авиационную промышленность России

самолет
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Российские авиастроители поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов в этом году, поскольку санкции в отношении иностранных компонентов задерживают производство, а высокие процентные ставки ограничивают инвестиции.

Главные тезисы

  • Санкции иностранных компонентов замедлили производство и остановили развитие авиационного сектора в России.
  • Высокие процентные ставки и сложности с импортными маршрутами привели к кризису в авиационной промышленности.
  • Недостаток базы компонентов и технологий уводит отечественные авиастроители от создания новых самолетов.

Россия изготовила за год один самолет

С начала войны в Украине в феврале 2022 года западные санкции заблокировали доступ к иностранным самолетам и запасным частям. С флотом более 700 самолетов, на котором доминируют модели Airbus и Boeing, российские авиакомпании теперь вынуждены искать критически важные компоненты из-за сложных и косвенных импортных маршрутов.

Нет базы компонентов, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Создать все это с нуля займет годы, если не десятилетия.

Недавние серьезные инциденты подчеркивают неотложную потребность в сохранении состояния флота. В конце июля советский самолет Ан-24, построенный в 1976 году, разбился на Дальнем Востоке России, убив всех 48 человек на борту. Несколько дней спустя национальный перевозчик "Аэрофлот" приостановил десятки рейсов после мощной кибератаки.

Проблемы авиационного сектора с достижением самодостаточности являются частью более широкого замедления индустрии. Согласно данным индекса менеджеров по закупкам, промышленное производство России сократилось в июле самыми быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.

Высокие процентные ставки повлияли на уменьшение производства автомобилей, банкротство в угольном секторе, замедление объемов экспорта таких товаров, как металлы и нефтяные продукты, а также на невыполнимые цели по производству самолетов, как заявляют чиновники и предприятия, что способствует замедлению экономического роста.

Промышленность испытывает удар быстрее и сильнее из-за суровой монетарной политики, — сказал Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционной компании Astra Asset Management, предупреждая, что промышленный сектор на грани рецессии.

За 11 месяцев 2024 года в РФ зафиксировали 208 инцидентов с иностранными самолетами. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда насчитали 161 случай.

В июне 2022 года правительство РФ запустило программу развития авиационной промышленности как ответ на санкции. Цель — построить тысячу самолетов отечественного производства к 2030 году.

Через три года Россия должна была выработать более 100 воздушных судов. На самом же деле за это время удалось выпустить всего семь.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?