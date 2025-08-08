Санкции Запада остановили авиационную промышленность России

Российские авиастроители поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов в этом году, поскольку санкции в отношении иностранных компонентов задерживают производство, а высокие процентные ставки ограничивают инвестиции.
Главные тезисы
- Санкции иностранных компонентов замедлили производство и остановили развитие авиационного сектора в России.
- Высокие процентные ставки и сложности с импортными маршрутами привели к кризису в авиационной промышленности.
- Недостаток базы компонентов и технологий уводит отечественные авиастроители от создания новых самолетов.
Россия изготовила за год один самолет
С начала войны в Украине в феврале 2022 года западные санкции заблокировали доступ к иностранным самолетам и запасным частям. С флотом более 700 самолетов, на котором доминируют модели Airbus и Boeing, российские авиакомпании теперь вынуждены искать критически важные компоненты из-за сложных и косвенных импортных маршрутов.
Недавние серьезные инциденты подчеркивают неотложную потребность в сохранении состояния флота. В конце июля советский самолет Ан-24, построенный в 1976 году, разбился на Дальнем Востоке России, убив всех 48 человек на борту. Несколько дней спустя национальный перевозчик "Аэрофлот" приостановил десятки рейсов после мощной кибератаки.
Проблемы авиационного сектора с достижением самодостаточности являются частью более широкого замедления индустрии. Согласно данным индекса менеджеров по закупкам, промышленное производство России сократилось в июле самыми быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.
Высокие процентные ставки повлияли на уменьшение производства автомобилей, банкротство в угольном секторе, замедление объемов экспорта таких товаров, как металлы и нефтяные продукты, а также на невыполнимые цели по производству самолетов, как заявляют чиновники и предприятия, что способствует замедлению экономического роста.
За 11 месяцев 2024 года в РФ зафиксировали 208 инцидентов с иностранными самолетами. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда насчитали 161 случай.
В июне 2022 года правительство РФ запустило программу развития авиационной промышленности как ответ на санкции. Цель — построить тысячу самолетов отечественного производства к 2030 году.
Через три года Россия должна была выработать более 100 воздушных судов. На самом же деле за это время удалось выпустить всего семь.