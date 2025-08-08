Російські авіабудівники поставили лише один з 15 запланованих комерційних літаків цього року, оскільки санкції щодо іноземних компонентів затримують виробництво, а високі процентні ставки обмежують інвестиції.

Росія виготовила за рік один літак

З початку війни в Україні в лютому 2022 року західні санкції заблокували доступ до іноземних літаків та запасних частин. З флотом з понад 700 літаків, на якому домінують моделі Airbus та Boeing, російські авіакомпанії тепер змушені шукати критично важливі компоненти через складні та непрямі імпортні маршрути.

Немає бази компонентів, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів. Створити все це з нуля займе роки, якщо не десятиліття. Поширити

Нещодавні серйозні інциденти підкреслюють нагальну потребу в збереженні стану флоту. В кінці липня радянський літак Ан-24, побудований у 1976 році, розбився на Далекому Сході Росії, вбивши всіх 48 осіб на борту. Через кілька днів національний перевізник "Аерофлот" призупинив десятки рейсів після потужної кібератаки.

Проблеми авіаційного сектора з досягненням самодостатності є частиною більш широкого уповільнення промисловості. Відповідно до даних індексу менеджерів із закупівель, промислове виробництво Росії скоротилося в липні найшвидшими темпами з березня 2022 року, а зростання промисловості продовжує сповільнюватися.

Високі відсоткові ставки вплинули на зменшення виробництва автомобілів, банкрутства в вугільному секторі, уповільнення обсягів експорту таких товарів, як метали та нафтові продукти, а також на нездійснені цілі щодо виробництва літаків, як заявляють чиновники та підприємства, що сприяє уповільненню економічного зростання.

Промисловість зазнає удару швидше і сильніше через сувору монетарну політику, — сказав Дмитро Полєвой, керівник інвестиційної компанії Astra Asset Management, попереджаючи, що промисловий сектор на межі рецесії. Поширити

За 11 місяців 2024 року у РФ зафіксували 208 "інцидентів" з іноземними літаками. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли нарахували 161 випадок.

У червні 2022 року уряд РФ запустив програму розвитку авіаційної промисловості як відповідь на санкції. Мета – побудувати тисячу літаків вітчизняного виробництва до 2030 року.

За три роки Росія мала виробити понад 100 повітряних суден. Насправді ж за цей час вдалося випустити лише сім.