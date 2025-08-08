Санкції Заходу зупинили авіаційну промисловість Росії

Російські авіабудівники поставили лише один з 15 запланованих комерційних літаків цього року, оскільки санкції щодо іноземних компонентів затримують виробництво, а високі процентні ставки обмежують інвестиції.
Головні тези:
- Санкції обмежили доступ до іноземних компонентів та запасних частин, що спричинило зупинку авіабудівництва в Росії.
- Відсутність бази компонентів та технологій гальмує розвиток авіаційного сектору та створення нових літаків у країні.
- Високі процентні ставки та уповільнення промислового виробництва призвели до кризи в авіаційній промисловості Росії.
Росія виготовила за рік один літак
З початку війни в Україні в лютому 2022 року західні санкції заблокували доступ до іноземних літаків та запасних частин. З флотом з понад 700 літаків, на якому домінують моделі Airbus та Boeing, російські авіакомпанії тепер змушені шукати критично важливі компоненти через складні та непрямі імпортні маршрути.
Нещодавні серйозні інциденти підкреслюють нагальну потребу в збереженні стану флоту. В кінці липня радянський літак Ан-24, побудований у 1976 році, розбився на Далекому Сході Росії, вбивши всіх 48 осіб на борту. Через кілька днів національний перевізник "Аерофлот" призупинив десятки рейсів після потужної кібератаки.
Проблеми авіаційного сектора з досягненням самодостатності є частиною більш широкого уповільнення промисловості. Відповідно до даних індексу менеджерів із закупівель, промислове виробництво Росії скоротилося в липні найшвидшими темпами з березня 2022 року, а зростання промисловості продовжує сповільнюватися.
Високі відсоткові ставки вплинули на зменшення виробництва автомобілів, банкрутства в вугільному секторі, уповільнення обсягів експорту таких товарів, як метали та нафтові продукти, а також на нездійснені цілі щодо виробництва літаків, як заявляють чиновники та підприємства, що сприяє уповільненню економічного зростання.
За 11 місяців 2024 року у РФ зафіксували 208 "інцидентів" з іноземними літаками. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли нарахували 161 випадок.
У червні 2022 року уряд РФ запустив програму розвитку авіаційної промисловості як відповідь на санкції. Мета – побудувати тисячу літаків вітчизняного виробництва до 2030 року.
За три роки Росія мала виробити понад 100 повітряних суден. Насправді ж за цей час вдалося випустити лише сім.