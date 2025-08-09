Зеленський ударив потужним санкціями по Росії

Президент Володимир Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.

Нові санкції України проти РФ — деталі

Як вказано на сайті Офісу президента України, йдеться про укази №594/2025, №595/2025.

Нові санкції охоплять 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми Росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС.

Ба більше, вказано, що ще одним указом президент України синхронізував санкції з західними союзниками

Під удари потраплять два ключові сектори — енергетика та військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужена мережа посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Йдеться про заходи, що охоплюють енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс РФ, а також мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Що важливо розуміти, у списку головних цілей — дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії "тіньового флоту", постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники, корпорація "Росатом" та її міжнародна інфраструктура.