Зеленський ударив потужним санкціями по Росії

Президент Володимир Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.
Головні тези:
- Нове рішення Зеленського має на меті суттєве ослаблення Росії.
- Серед ключових цілей – дочірні компанії "Газпромнафти".
Нові санкції України проти РФ — деталі
Як вказано на сайті Офісу президента України, йдеться про укази №594/2025, №595/2025.
Нові санкції охоплять 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми Росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС.
Ба більше, вказано, що ще одним указом президент України синхронізував санкції з західними союзниками
Під удари потраплять два ключові сектори — енергетика та військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужена мережа посередників і логістичних операторів у третіх країнах.
Що важливо розуміти, у списку головних цілей — дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії "тіньового флоту", постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники, корпорація "Росатом" та її міжнародна інфраструктура.
