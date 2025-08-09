Зеленський ударив потужним санкціями по Росії
Зеленський ударив потужним санкціями по Росії

Офіс Президента України
Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.

Головні тези:

  • Нове рішення Зеленського має на меті суттєве ослаблення Росії. 
  • Серед ключових цілей – дочірні компанії "Газпромнафти".

Нові санкції України проти РФ — деталі

Як вказано на сайті Офісу президента України, йдеться про укази №594/2025, №595/2025.

Нові санкції охоплять 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми Росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС.

Ба більше, вказано, що ще одним указом президент України синхронізував санкції з західними союзниками

Під удари потраплять два ключові сектори — енергетика та військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужена мережа посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Йдеться про заходи, що охоплюють енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс РФ, а також мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Що важливо розуміти, у списку головних цілей — дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії "тіньового флоту", постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники, корпорація "Росатом" та її міжнародна інфраструктура.

Що відомо про рішення Зеленського
