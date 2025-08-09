Що Путін таємно запропонував Трампу — дані інсайдерів

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, російський диктатор Володимир Путін попросив посланця президента США Стіва Віткоффа передати Дональду Трампа, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій.
Головні тези:
- Російський диктатор прагне отримати легітимний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також Кримом.
- Ця пропозиція лякає Україну та її європейських союзників.
Чого Путін добивається від Трампа
Як стверджують інсайдери, російський диктатор заявив Віткоффу, що погодиться на завершення війни, якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької області.
Таким чином Кремль хоче отримати легітимний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також Кримом, що був окупований у 2014 році.
Київ та Брюссель уже попереджав Вашингтон, що Кремль не бере на себе жодних суттєвих зобов’язань, окрім зупинки бойових дій.
Анонімні джерела повідомили: Віткофф заявив Трампу, що пропозиція Путіна складається з двох етапів.
Україна виводить війська з Донецької області, а лінія фронту заморожується;
Путін і Трамп погоджують остаточний мирний план, який пізніше буде узгоджено з українським лідером Володимиром Зеленським.
Президент США вважає, що ідея російського диктатора не є проривом, але достатньо приваблива, щоб вони обговорили її під час особистої зустрічі.
