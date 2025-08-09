Що Путін таємно запропонував Трампу — дані інсайдерів

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, російський диктатор Володимир Путін попросив посланця президента США Стіва Віткоффа передати Дональду Трампа, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій.

Чого Путін добивається від Трампа

Як стверджують інсайдери, російський диктатор заявив Віткоффу, що погодиться на завершення війни, якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької області.

Таким чином Кремль хоче отримати легітимний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також Кримом, що був окупований у 2014 році.

Київ та Брюссель уже попереджав Вашингтон, що Кремль не бере на себе жодних суттєвих зобов’язань, окрім зупинки бойових дій.

Вони, заявили, що побоюються, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід, щоб уникнути нових жорстких санкцій та тарифів з боку США, без реального наміру завершити війну.

Анонімні джерела повідомили: Віткофф заявив Трампу, що пропозиція Путіна складається з двох етапів.

Україна виводить війська з Донецької області, а лінія фронту заморожується; Путін і Трамп погоджують остаточний мирний план, який пізніше буде узгоджено з українським лідером Володимиром Зеленським.

Президент США вважає, що ідея російського диктатора не є проривом, але достатньо приваблива, щоб вони обговорили її під час особистої зустрічі.