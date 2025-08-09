Экс-советник Трампа предупредил, что Зеленского хотят загнать в тупик

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупреждает, что украинский лидер Владимир Зеленский может оказаться в безвыходной позиции из-за договоренности Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Приглашение Путина в США является большой победой для Кремля.
- Болтон указывает на абсурдность ситуации, когда кровавого военного преступника будут с почестями встречать в Штатах.
Трамп снова склоняется на сторону России
Как считает Болтон, приглашение Владимира Путина в Аляску является большой победой для российского диктатора, а не для Трампа.
По словам Болтона, главный и крайне абсурдный парадокс заключется в том, что Путин — кровавый военный преступник, которого с почестями будут встречать в США.
Он также отметил, что все быстро склоняется в пользу России.
