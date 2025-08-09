Экс-советник Трампа предупредил, что Зеленского хотят загнать в тупик
Экс-советник Трампа предупредил, что Зеленского хотят загнать в тупик

Зеленский
Источник:  CNN

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупреждает, что украинский лидер Владимир Зеленский может оказаться в безвыходной позиции из-за договоренности Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Приглашение Путина в США является большой победой для Кремля.
  • Болтон указывает на абсурдность ситуации, когда кровавого военного преступника будут с почестями встречать в Штатах.

Трамп снова склоняется на сторону России

Как считает Болтон, приглашение Владимира Путина в Аляску является большой победой для российского диктатора, а не для Трампа.

Ну, очень мило со стороны Путина приехать в бывшую российскую Америку на этот саммит. Это не так плохо, как приглашение Трампом талибов в Кэмп Дэвид по Афганистану, но напоминает об этом. Единственное лучшее место для Путина, чем Аляска, было бы в Москве, — подчеркнул бывший соратник президента США.

По словам Болтона, главный и крайне абсурдный парадокс заключется в том, что Путин — кровавый военный преступник, которого с почестями будут встречать в США.

Он также отметил, что все быстро склоняется в пользу России.

Мы еще не совсем вернулись к 28 февраля в Овальном кабинете, когда Трамп сказал Зеленскому: "У вас нет козырей". Но сейчас Россия и США обсуждают условия, которые они представят Зеленскому и вполне возможно, что у Зеленского здесь нет выбора, — предупредил Болтон.

