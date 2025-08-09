Ексрадник Трампа попередив, що Зеленського хочуть загнати у глухий кут

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон попереджає, що український лідер Володимир Зеленський може опинитися у безвихідній позиції через домовленість Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна.

Трамп знову схиляється на бік Росії

Як вважає Болтон, запрошення Володимира Путіна до Аляски є великою перемогою для російського диктатора, а не для Трампа.

Ну, дуже мило з боку Путіна приїхати до колишньої російської Америки на цей саміт. Це не так погано, як запрошення Трампом талібів до Кемп-Девіда щодо Афганістану, але нагадує про це. Єдине краще місце для Путіна, ніж Аляска, було б у Москві, — наголосив колишній соратник президента США. Поширити

За словами Болтона, головний та вкрай абсурдний парадокс полягає в тому, що Путін є кривавим воєнним злочинцем, якого з почестями будуть зустрічати в США.

Він також зазначив, що все швидко схиляється на користь Росії.