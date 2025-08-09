Ексрадник Трампа попередив, що Зеленського хочуть загнати у глухий кут

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон попереджає, що український лідер Володимир Зеленський може опинитися у безвихідній позиції через домовленість Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Запрошення Путіна до США є великою перемогою для Кремля.
- Болтон вказує на абсурдність ситуації, коли кривавого воєнного злочинця будуть з почестями зустрічати в Штатах.
Трамп знову схиляється на бік Росії
Як вважає Болтон, запрошення Володимира Путіна до Аляски є великою перемогою для російського диктатора, а не для Трампа.
За словами Болтона, головний та вкрай абсурдний парадокс полягає в тому, що Путін є кривавим воєнним злочинцем, якого з почестями будуть зустрічати в США.
Він також зазначив, що все швидко схиляється на користь Росії.
