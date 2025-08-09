Багатьох здивував той факт, що російський диктатор Володимир Путін згодився на пропозицію американського лідера Дональда Трампа щодо особистої зустрічі в штаті Аляска. Як виявилося, для нелегітимного глави Кремля це вкрай вигідний та логічний крок.

Путін вирішив вкотре обдурити Трампа

Як вважає аналітик Sky News Айвор Беннетт, ця зустріч стане для російського диктатора "величезною перемогою", навіть якщо Україна не захоче виконувати його цинічні вимоги.

Путін згодився прилетіти в Штати, оскільки вони, насамперед, не є членом Міжнародного кримінального суду, а це означає, що арешт йому не загрожує.

Ще одна неочевидна причина полягає в тому, що Міністерство фінансів США повинне буде зняти санкції з нелегітимного глави Кремля, щоб він мав право перебувати на території США.

Що важливо розуміти, до ідентичного кроку американська влада вдавалася, коли інвестиційний представник Путіна — Кирило Дмитрієв — відвідував Вашингтон у квітні.

Замість того, щоб вводити санкції проти Росії, як Трамп погрожував останніми днями, США знімуть їх. Навіть якщо це тимчасово, це буде вкрай символічно і стане величезною перемогою для Москви, — попереджає аналітик. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що це стане рішучим припиненням міжнародної ізоляції Путіна.