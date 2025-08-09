Многих удивил тот факт, что российский диктатор Владимир Путин согласился на предложение американского лидера Дональда Трампа по поводу личной встречи в штате Аляска. Как оказалось, для нелегитимного главы Кремля это очень выгодный и логичный шаг.

Путин решил еще раз обмануть Трампа

Как считает аналитик Sky News Айвор Беннетт, эта встреча станет для российского диктатора "огромной победой" даже если Украина не захочет выполнять его требования.

Путин согласился прилететь в Штаты, поскольку они, прежде всего, не являются членом Международного уголовного суда, а это значит, что арест ему не грозит.

Еще одна неочевидная причина заключается в том, что Министерство финансов США должно будет снять санкции с нелегитимного главы Кремля, чтобы он имел право находиться на территории США.

Что важно понимать, к идентичному шагу американские власти прибегали, когда инвестиционный представитель Путина — Кирилл Дмитриев — посещал Вашингтон в апреле.

Вместо того чтобы вводить санкции против России, как Трамп угрожал в последние дни, США снимут их. Даже если это временно, это будет очень символично и станет большой победой для Москвы, — предупреждает аналитик.

Нельзя также игнорировать тот факт, что это станет решительным прекращением международной изоляции Путина.