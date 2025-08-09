Почему Путин согласился на переговоры в США — неочевидная причина
Категория
Политика
Дата публикации

Почему Путин согласился на переговоры в США — неочевидная причина

Путин
Читати українською
Источник:  Sky News

Многих удивил тот факт, что российский диктатор Владимир Путин согласился на предложение американского лидера Дональда Трампа по поводу личной встречи в штате Аляска. Как оказалось, для нелегитимного главы Кремля это очень выгодный и логичный шаг.

Главные тезисы

  • Чтобы Путин смог прибыть в США, Трамп должен снять часть санкций.
  • Это то, чего хочет российский диктатор на фоне последних событий.

Путин решил еще раз обмануть Трампа

Как считает аналитик Sky News Айвор Беннетт, эта встреча станет для российского диктатора "огромной победой" даже если Украина не захочет выполнять его требования.

Путин согласился прилететь в Штаты, поскольку они, прежде всего, не являются членом Международного уголовного суда, а это значит, что арест ему не грозит.

Еще одна неочевидная причина заключается в том, что Министерство финансов США должно будет снять санкции с нелегитимного главы Кремля, чтобы он имел право находиться на территории США.

Что важно понимать, к идентичному шагу американские власти прибегали, когда инвестиционный представитель Путина — Кирилл Дмитриев — посещал Вашингтон в апреле.

Вместо того чтобы вводить санкции против России, как Трамп угрожал в последние дни, США снимут их. Даже если это временно, это будет очень символично и станет большой победой для Москвы, — предупреждает аналитик.

Нельзя также игнорировать тот факт, что это станет решительным прекращением международной изоляции Путина.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил дату и место встречи с Путиным
Donald Trump
Встреча Трампа и Путина уже запланирована
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп потребовал от Украины и РФ "обмена территориями"
The White House
Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ свои земли
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на идею Трампа касательно "обмена территориями" с Россией — видео
Владимир Зеленский
Зеленский объявил четкую позицию Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?