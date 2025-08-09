Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна щодо завершення війни — ЗМІ
Категорія
Політика
Дата публікації

Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна щодо завершення війни — ЗМІ

Віткофф не зміг зрозуміти, чого хоче Путін
Джерело:  Bild

Інсайдери видання BILD стверджують, що посланець президента США Стів Віткофф хибно зрозумів заяви російського диктатора Володимира Путіна про умови припинення вогню. Останній, мовляв, досі добивається тотального контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Головні тези:

  • Віткофф невірно зрозумів умови часткового припинення вогню, запропоновані Путіним.
  • У Європі вважають, що посланець Трампа погано розбирається у цьому питанні.

Віткофф не зміг зрозуміти, чого хоче Путін

Згідно з даними видання, насправді російський диктатор запропонував не всеосяжне, а лише часткове припинення вогню.

Насамперед йдеться про припинення атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу України.

Що стосується позиції команди Трампа, то вона запропонувала “заморозити” війну на поточній лінії фронту в обмін на масштабне скасування санкцій і нові економічні угоди з Росією.

Інсайдери стверджують, що ця пропозиція Москві не сподобалася.

Віткофф абсолютно хибно зрозумів заяви Путіна щодо Херсонської та Запорізької областей. Так, необхідний Росією "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів.

Анонімні джерела повідомляють, що 7 липня пройшли телефонні переговори між США — спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо і віце-президентом Джей Ді Венсом — та їхніми союзниками у Європі.

За словами останніх, команда Трампа досі не змогла зрозуміти, що відбувається.

Це було пов'язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Європейцям він здався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зажадав від України та РФ "обміну територіями"
The White House
Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ свої землі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Що Путін таємно запропонував Трампу — дані інсайдерів
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Путін погодився на переговори в США — неочевидна причина
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?