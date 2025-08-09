Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна щодо завершення війни — ЗМІ

Інсайдери видання BILD стверджують, що посланець президента США Стів Віткофф хибно зрозумів заяви російського диктатора Володимира Путіна про умови припинення вогню. Останній, мовляв, досі добивається тотального контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Віткофф не зміг зрозуміти, чого хоче Путін

Згідно з даними видання, насправді російський диктатор запропонував не всеосяжне, а лише часткове припинення вогню.

Насамперед йдеться про припинення атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу України.

Що стосується позиції команди Трампа, то вона запропонувала “заморозити” війну на поточній лінії фронту в обмін на масштабне скасування санкцій і нові економічні угоди з Росією.

Інсайдери стверджують, що ця пропозиція Москві не сподобалася.

Віткофф абсолютно хибно зрозумів заяви Путіна щодо Херсонської та Запорізької областей. Так, необхідний Росією "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів. Поширити

Анонімні джерела повідомляють, що 7 липня пройшли телефонні переговори між США — спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо і віце-президентом Джей Ді Венсом — та їхніми союзниками у Європі.

За словами останніх, команда Трампа досі не змогла зрозуміти, що відбувається.