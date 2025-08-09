Виткофф неправильно понял требования Путина для завершения войны — СМИ

Инсайдеры издания BILD утверждают, что посланец президента США Стив Виткофф не понял заявления российского диктатора Владимира Путина об условиях прекращения огня. Последний, мол, до сих пор добивается тотального контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Виткофф не смог понять, чего хочет Путин

Согласно данным издания, на самом деле российский диктатор предложил не всеобъемлющее, а лишь частичное прекращение огня.

В первую очередь речь идет о прекращении атак на объекты энергетики и большие города в тылу Украины.

Что касается позиции команды Трампа, то она предложила "заморозить" войну на текущей линии фронта в обмен на масштабную отмену санкций и новые экономические соглашения с Россией.

Инсайдеры утверждают, что это предложение Москве не понравилось.

Виткофф совершенно ошибочно понял заявления Путина по поводу Херсонской и Запорожской областей. Так, необходимый Россией "мирный отход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного отхода" россиян из этих регионов. Поделиться

Анонимные источники сообщают, что 7 июля прошли телефонные переговоры между США — спецпосланником Виткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом — и их союзниками в Европе.

По словам последних, команда Трампа до сих пор не смогла понять, что происходит.