Виткофф неправильно понял требования Путина для завершения войны — СМИ
Виткофф неправильно понял требования Путина для завершения войны — СМИ

Виткофф не смог понять, чего хочет Путин
Читати українською
Источник:  Bild

Инсайдеры издания BILD утверждают, что посланец президента США Стив Виткофф не понял заявления российского диктатора Владимира Путина об условиях прекращения огня. Последний, мол, до сих пор добивается тотального контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Главные тезисы

  • Виткофф неверно понял условия частичного прекращения огня, предложенные Путиным.
  • В Европе считают, что посланник Трампа плохо разбирается в этом вопросе.

Виткофф не смог понять, чего хочет Путин

Согласно данным издания, на самом деле российский диктатор предложил не всеобъемлющее, а лишь частичное прекращение огня.

В первую очередь речь идет о прекращении атак на объекты энергетики и большие города в тылу Украины.

Что касается позиции команды Трампа, то она предложила "заморозить" войну на текущей линии фронта в обмен на масштабную отмену санкций и новые экономические соглашения с Россией.

Инсайдеры утверждают, что это предложение Москве не понравилось.

Виткофф совершенно ошибочно понял заявления Путина по поводу Херсонской и Запорожской областей. Так, необходимый Россией "мирный отход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного отхода" россиян из этих регионов.

Анонимные источники сообщают, что 7 июля прошли телефонные переговоры между США — спецпосланником Виткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом — и их союзниками в Европе.

По словам последних, команда Трампа до сих пор не смогла понять, что происходит.

Это было связано, прежде всего, с Виткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как сбивчивые. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах.

