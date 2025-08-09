Кремль уже заговорил о срыве встречи Трампа и Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль уже заговорил о срыве встречи Трампа и Путина

Кремль придумал новую ложь
Читати українською
Источник:  Sky News

Официальная Москва начала выдумывать, что некоторые страны намерены приложить "титанические усилия", чтобы сорвать встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Власти РФ цинично врут, что другие страны не хотят встреч Трампа и Путина.
  • Никаких доказательств этим утверждениям Москва не предоставила.

Кремль придумал новую ложь

С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

Безусловно, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, приложат титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа, — заявил он.

Соратник российского диктатора почему-то не захотел раскрывать, о каких странах идет речь и какие "провокации" они могут совершить.

Более того, Дмитриев обратил внимание на заявление Дэна Колдуэлла — бывшего советника Пита Хегсета. Последний также заявил о "скоординированных усилиях" по срыву встречи на Аляске, однако никаких доказательств не предоставил.

Что важно понимать, Колдуэлла уволили из Минобороны США и отправили в административный отпуск за "несанкционированное раскрытие информации".

Москва часто пыталась представить себя и США на одной стороне, поскольку отношения между ними изменились с начала второго срока Трампа, — отмечает редакция Sky News.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай бросил вызов Трампу ради российской нефти
Китай не собирается отказываться от российской нефти
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Путин согласился на переговоры в США — неочевидная причина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-советник Трампа предупредил, что Зеленского хотят загнать в тупик
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?