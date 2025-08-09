Официальная Москва начала выдумывать, что некоторые страны намерены приложить "титанические усилия", чтобы сорвать встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кремль придумал новую ложь

С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

Безусловно, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, приложат титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа, — заявил он. Поделиться

Соратник российского диктатора почему-то не захотел раскрывать, о каких странах идет речь и какие "провокации" они могут совершить.

Более того, Дмитриев обратил внимание на заявление Дэна Колдуэлла — бывшего советника Пита Хегсета. Последний также заявил о "скоординированных усилиях" по срыву встречи на Аляске, однако никаких доказательств не предоставил.

Что важно понимать, Колдуэлла уволили из Минобороны США и отправили в административный отпуск за "несанкционированное раскрытие информации".