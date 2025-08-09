Офіційна Москва почала вигадувати, що деякі країни мають намір докласти "титанічних зусиль", щоб зірвати зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Кремль вигадав нову байку

З заявою з цього приводу виступив спецпредставник Росії з інвестицій Кирило Дмитрієв.

Безумовно, низка країн, зацікавлених у продовженні конфлікту, докладуть титанічних зусиль (провокації та дезінформація), щоб зірвати заплановану зустріч президента Путіна і президента Трампа, — заявив він. Поширити

Соратник російського диктатора чомусь не захотів розкривати, про які країни йдеться і які "провокації" вони можуть зробити.

Ба більше, Дмитрієв звернув увагу на заяву Дена Колдуелла — колишнього радника Піта Хегсета. Останній також заявив про "скоординовані зусилля" зі зриву зустрічі на Алясці, однак жодних доказів не представив.

Що важливо розуміти, Колдуелла звільнили з Міноборони США та відправили в адміністративну відпустку за "несанкціоноване розкриття інформації".