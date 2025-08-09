Офіційна Москва почала вигадувати, що деякі країни мають намір докласти "титанічних зусиль", щоб зірвати зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Влада РФ цинічно бреше, що інші країни не хочуть зустрічі Трампа та Путіна.
- Жодних доказів цим твердженням Москва не надала.
Кремль вигадав нову байку
З заявою з цього приводу виступив спецпредставник Росії з інвестицій Кирило Дмитрієв.
Соратник російського диктатора чомусь не захотів розкривати, про які країни йдеться і які "провокації" вони можуть зробити.
Ба більше, Дмитрієв звернув увагу на заяву Дена Колдуелла — колишнього радника Піта Хегсета. Останній також заявив про "скоординовані зусилля" зі зриву зустрічі на Алясці, однак жодних доказів не представив.
Що важливо розуміти, Колдуелла звільнили з Міноборони США та відправили в адміністративну відпустку за "несанкціоноване розкриття інформації".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-