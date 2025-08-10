Зустріч Трампа та Путіна. Лідери Європи стали на захист України

Лідери найбільших європейських держав закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

Лідери України закликають Трампа не зрадити Україну

Що важливо розуміти, йдеться про спільну заяву президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александера Стубба.

Лідери Європи публічно підтримали зусилля Трампа, спрямовані на завершення війни Росії проти України.

На переконання союзників Києва, змістовні переговори можуть відбутися "лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій".

Ми знову наголошуємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та низки наступних зобов’язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України, — наголосили лідери Європи. Поширити

Союзники України чітко дали зрозуміти, що налаштовані рішуче просувати свої інтереси, а також інтереси Києва.