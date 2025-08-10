Зустріч Трампа та Путіна. Лідери Європи стали на захист України
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Трампа та Путіна. Лідери Європи стали на захист України

Єврокомісія
Лідери України закликають Трампа не зрадити Україну
Read in English

Лідери найбільших європейських держав закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

Головні тези:

  • Союзники Києва відстоюють незалежність та територіальну цілісність України.
  • Вони розраховують на підтримку Дональда Трампа та всього американського народу.

Лідери України закликають Трампа не зрадити Україну

Що важливо розуміти, йдеться про спільну заяву президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александера Стубба.

Лідери Європи публічно підтримали зусилля Трампа, спрямовані на завершення війни Росії проти України.

На переконання союзників Києва, змістовні переговори можуть відбутися "лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій".

Ми знову наголошуємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та низки наступних зобов’язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України, — наголосили лідери Європи.

Союзники України чітко дали зрозуміти, що налаштовані рішуче просувати свої інтереси, а також інтереси Києва.

І ми продовжимо тісно співпрацювати з Президентом Трампом та США, а також із президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захистить наші життєво важливі інтереси безпеки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Що Путін таємно запропонував Трампу — дані інсайдерів
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ексрадник Трампа попередив, що Зеленського хочуть загнати у глухий кут
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль уже заговорив про зрив зустрічі Трампа та Путіна
Путін та Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?