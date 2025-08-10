Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу 7 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну пушку и один зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 10 августа 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 10.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 063 240 (+950) человек,

танков — 11 089 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 23 107 (+4) ед;

артиллерийских систем — 31 343 (+70) ед;

РСЗО — 1 460 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 50 455 (+140) ед;

крылатых ракет — 3 556 (+1) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 57 982 (+126) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 79 авиационных ударов, в том числе сбросил 146 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, произвел 6157 обстрелов, из них 118 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3910 дронов-камикадзе.