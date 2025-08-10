Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – что известно
Read in English
Читати українською

В течение ночи 9-10 августа российские захватчики совершали атаку 100 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 70 вражеских целей.

Главные тезисы

  • В этот раз дроны сбивали на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях.

Новая атака России на Украину — что известно

Новая атака противника началась в 23:00 9 августа.

Россияне запускали дроны по направлениям: Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают силы ПВО.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Дефицит бюджета России достиг почти 5 триллионов рублей
Что происходит с российским бюджетом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан выдвинул требование Макрону и Мерцу касательно Украины
Орбан продолжает диктовать свои требования
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский легион в Польше пополнился новыми добровольцами
Люблин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?