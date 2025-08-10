Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

В течение ночи 9-10 августа российские захватчики совершали атаку 100 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 70 вражеских целей.
Главные тезисы
- В этот раз дроны сбивали на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях.
Новая атака России на Украину — что известно
Новая атака противника началась в 23:00 9 августа.
Россияне запускали дроны по направлениям: Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
