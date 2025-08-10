Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ
Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - що відомо
Read in English

Протягом ночі 9-10 серпня російські загарбники здійснювали атаку 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 70 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Цього разу дрони збивали на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — що відомо

Нова атака противника почалася о 23:00 9 серпня.

Росіяни запускали дрони із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають сили ППО.

