Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 9-10 серпня російські загарбники здійснювали атаку 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 70 ворожих цілей.
Головні тези:
- Цього разу дрони збивали на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — що відомо
Нова атака противника почалася о 23:00 9 серпня.
Росіяни запускали дрони із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
