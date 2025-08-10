Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ
Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували одразу 7 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату та один зенітний ракетний комплекс “Бук” російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1 264 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 10 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 063 240 (+950) осіб,

  • танків — 11 089 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 23 107 (+4) од;

  • артилерійських систем — 31 343 (+70) од;

  • РСЗВ — 1 460 (+4) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50 455 (+140) од;

  • крилатих ракет — 3 556 (+1) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 57 982 (+126) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 79 авіаційних ударів, зокрема скинув 146 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 6 157 обстрілів, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 910 дронів-камікадзе.

