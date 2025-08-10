Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували одразу 7 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату та один зенітний ракетний комплекс “Бук” російських окупантів.

Втрати армії РФ станом на 10 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 063 240 (+950) осіб,

танків — 11 089 (+1) од;

бойових броньованих машин — 23 107 (+4) од;

артилерійських систем — 31 343 (+70) од;

РСЗВ — 1 460 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50 455 (+140) од;

крилатих ракет — 3 556 (+1) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 57 982 (+126) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 79 авіаційних ударів, зокрема скинув 146 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 6 157 обстрілів, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 910 дронів-камікадзе.