Зустріч Трампа та Путіна. Про що домовилися Стармер і Макрон

Британський прем’єр Кір Стармер та французький лідер Еммануель Макрон змогли домовитися про активну взаємодію з президентом США Дональдом Трампом у підготовці його майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Стармер і Макрон залучені до підготовки зустрічі

Офіс глави британського уряду офіційно підтвердив, що 9 серпня лідери Британії та Франції детально обговорили останні події в Україні.

Вони вкотре заявили про свою незмінну підтримку президентові України Володимиру Зеленському та "зусиллям, спрямованим на забезпечення справедливого і тривалого миру для українського народу".

Також у центрі уваги Стармера та Макрона зусилля американського лідера Дональда Трампа в мирному процесі.

Вони вітають його ініціативи щодо припинення бойових дій. Окрім того, політики змогли домовитися тісно координувати позиції напередодні зустрічі Трампа з Путіним.

Стармер та Макрон будуть залишатися в тісному контакті для узгодження наступних рішень у межах міжнародних зусиль з врегулювання війни РФ проти України.