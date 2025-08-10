Зустріч Трампа та Путіна. Про що домовилися Стармер і Макрон

Британський прем’єр Кір Стармер та французький лідер Еммануель Макрон змогли домовитися про активну взаємодію з президентом США Дональдом Трампом у підготовці його майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Стармер та Макрон будуть захищати інтереси України та Європи під час підготовки до зустрічі Трампа та Путіна.
- Президент США готовий дослухатися до думок союзників Києва.
Стармер і Макрон залучені до підготовки зустрічі
Офіс глави британського уряду офіційно підтвердив, що 9 серпня лідери Британії та Франції детально обговорили останні події в Україні.
Вони вкотре заявили про свою незмінну підтримку президентові України Володимиру Зеленському та "зусиллям, спрямованим на забезпечення справедливого і тривалого миру для українського народу".
Також у центрі уваги Стармера та Макрона зусилля американського лідера Дональда Трампа в мирному процесі.
Вони вітають його ініціативи щодо припинення бойових дій. Окрім того, політики змогли домовитися тісно координувати позиції напередодні зустрічі Трампа з Путіним.
Стармер та Макрон будуть залишатися в тісному контакті для узгодження наступних рішень у межах міжнародних зусиль з врегулювання війни РФ проти України.
Варто зазначити, що президент Франції публічно наполягає на необхідності участі України та Європи в майбутньому мирному врегулюванні війни.
