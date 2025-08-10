Зустріч Трампа та Путіна. Про що домовилися Стармер і Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Трампа та Путіна. Про що домовилися Стармер і Макрон

Стармер і Макрон залучені до підготовки зустрічі
Read in English
Джерело:  online.ua

Британський прем’єр Кір Стармер та французький лідер Еммануель Макрон змогли домовитися про активну взаємодію з президентом США Дональдом Трампом у підготовці його майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Стармер та Макрон будуть захищати інтереси України та Європи під час підготовки до зустрічі Трампа та Путіна.
  • Президент США готовий дослухатися до думок союзників Києва.

Стармер і Макрон залучені до підготовки зустрічі

Офіс глави британського уряду офіційно підтвердив, що 9 серпня лідери Британії та Франції детально обговорили останні події в Україні.

Вони вкотре заявили про свою незмінну підтримку президентові України Володимиру Зеленському та "зусиллям, спрямованим на забезпечення справедливого і тривалого миру для українського народу".

Також у центрі уваги Стармера та Макрона зусилля американського лідера Дональда Трампа в мирному процесі.

Вони вітають його ініціативи щодо припинення бойових дій. Окрім того, політики змогли домовитися тісно координувати позиції напередодні зустрічі Трампа з Путіним.

Стармер та Макрон будуть залишатися в тісному контакті для узгодження наступних рішень у межах міжнародних зусиль з врегулювання війни РФ проти України.

Варто зазначити, що президент Франції публічно наполягає на необхідності участі України та Європи в майбутньому мирному врегулюванні війни.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Дефіцит бюджету Росії сягнув майже 5 трильйонів рублів
Що відбувається з російським бюджетом
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Трампа та Путіна. Лідери Європи стали на захист України
Єврокомісія
Лідери України закликають Трампа не зрадити Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?