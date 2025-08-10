Українські воїни повністю звільнили Безсалівку на Сумщині

10 серпня офіційно стало відомо, що Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських загарбників населений пункт Безсалівка Сумської області.

Що відомо про новий успіх ЗСУ

Факт звільнення ще одного українського населеного пункту офіційно підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України:

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що до цієї успішної операції були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

Що важливо розуміти, під час бойових дій українські захисники встигли знищити 18 російських окупантів.

Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави, — підсумовує Генштаб ЗСУ. Поширити

Варто зазначити, що багато іноземних аналітиків уже визнали, що Україна змогла успішно зірвати масштабний наступ армії РФ у Сумській області.