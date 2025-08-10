Українські воїни повністю звільнили Безсалівку на Сумщині

10 серпня офіційно стало відомо, що Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських загарбників населений пункт Безсалівка Сумської області.
Головні тези:
- Українські воїни успішно рухаються вперед у Сумській області.
- Фактично Сили оборони України змогли зірвати наступ армії РФ.
Що відомо про новий успіх ЗСУ
Факт звільнення ще одного українського населеного пункту офіційно підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України:
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що до цієї успішної операції були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.
Що важливо розуміти, під час бойових дій українські захисники встигли знищити 18 російських окупантів.
Варто зазначити, що багато іноземних аналітиків уже визнали, що Україна змогла успішно зірвати масштабний наступ армії РФ у Сумській області.
Попри це, ворог не припиняє штурми на цій ділянці фронту, тому бойові дії тривають.
