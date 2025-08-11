Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины — инфографика

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2025 года на войне против Украины составляют около 1064240 человек, из них 1000 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск в войне против Украины составляют около 1 064 240 человек.
  • Ежедневные потери армии РФ оцениваются примерно в 1000 человек.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также российские войска потеряли:

  • танков — 11093 (+4),

  • боевых бронированных машин — 23114 (+7),

  • артиллерийских систем — 31380 (+37),

  • РСЗО — 1462 (+2),

  • средств ПВО — 1204 (+0),

  • самолетов — 421 (+0),

  • вертолетов — 340 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 50646 (+191),

  • крылатых ракет — 3556 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 58113 (+131),

  • специальной техники — 3936 (+0).

Данные уточняются.

