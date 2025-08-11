Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины — инфографика

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2025 года на войне против Украины составляют около 1064240 человек, из них 1000 человек - за минувшие сутки.
- Общие боевые потери российских войск в войне против Украины составляют около 1 064 240 человек.
- Ежедневные потери армии РФ оцениваются примерно в 1000 человек.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российские войска потеряли:
танков — 11093 (+4),
боевых бронированных машин — 23114 (+7),
артиллерийских систем — 31380 (+37),
РСЗО — 1462 (+2),
средств ПВО — 1204 (+0),
самолетов — 421 (+0),
вертолетов — 340 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 50646 (+191),
крылатых ракет — 3556 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 58113 (+131),
специальной техники — 3936 (+0).
Данные уточняются.
