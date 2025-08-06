ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 160 оккупантов РФ в течение суток

В настоящее время на фронте произошло 113 боевых столкновений. 6 августа противник, по уточненным данным, нанес 57 авиационных ударов, применил 99 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1 564 дрона-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

С начала суток враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверевое, Удачное, Новоукраинка.

По имеющейся информации, потери окупантов на этом направлении за сегодня составляют 165 человек убитыми и ранеными.

К тому же уничтожено: