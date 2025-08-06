ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 160 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 160 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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В настоящее время на фронте произошло 113 боевых столкновений. 6 августа противник, по уточненным данным, нанес 57 авиационных ударов, применил 99 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1 564 дрона-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении ожесточенные бои: за сутки ВСУ уничтожили более 160 оккупантов и предотвратили вражеский прорыв.
  • Противник применил 57 авиационных ударов, 99 управляемых авиабомб, а также более 4 тысяч обстрелов, но не смог пробить оборону украинских вооруженных сил.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

С начала суток враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверевое, Удачное, Новоукраинка.

По имеющейся информации, потери окупантов на этом направлении за сегодня составляют 165 человек убитыми и ранеными.

К тому же уничтожено:

  • 1 танк,

  • 6 автомобилей,

  • 2 единицы специальной техники,

  • 1 терминал спутниковой связи,

  • 85 беспилотных летательных аппаратов противника.

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