Ситуация на Покровском направлении фронта — ВСУ обезвредили 111 оккупантов РФ

С начала этих суток на всех направлениях фронта произошло 104 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 02.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1374 дрона-камикадзе и совершили 3865 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверное, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраина

Два боестолкновения еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 75 — безвозвратно.

Также уничтожено:

1 автомобиль,

6 мотоциклов,

3 БпЛА,

2 пушки,

антенну управления БПЛА.

Повреждены три орудия и один автомобиль оккупантов.