На Покровском направлении ВСУ обезвредили более 180 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применив 27 ракет и сбросив 93 управляемых авиабомба. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1329 дронов-камикадзе и осуществили 3550 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Главные тезисы
- Более 180 оккупантов из РФ были обезврежены Вооруженными Силами Украины на Покровском направлении за последние сутки.
- Было зафиксировано на всех направлениях фронта 122 боевых столкновения, 52 авиационных удара, применение 27 ракет и сброс 93 управляемых авиабомб.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 26 июля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В пяти локациях бои продолжаются.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежены 182 кафира, из которых 123 — безвозвратно.
Наши защитники уничтожили:
боевую бронированную машину,
2 автомобиля,
1 багги,
6 мотоциклов,
2 пушки,
12 беспилотных летательных аппаратов,
2 терминала спутниковой связи,
антенну управления БпЛА,
склад боеприпасов.
Также значительно поврежден один автомобиль, четыре мотоцикла, четыре артиллерийские системы и семь укрытий для личного состава.
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