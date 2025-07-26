На Покровском направлении ВСУ обезвредили более 180 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применив 27 ракет и сбросив 93 управляемых авиабомба. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1329 дронов-камикадзе и осуществили 3550 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 26 июля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В пяти локациях бои продолжаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежены 182 кафира, из которых 123 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

боевую бронированную машину,

2 автомобиля,

1 багги,

6 мотоциклов,

2 пушки,

12 беспилотных летательных аппаратов,

2 терминала спутниковой связи,

антенну управления БпЛА,

склад боеприпасов.

Также значительно поврежден один автомобиль, четыре мотоцикла, четыре артиллерийские системы и семь укрытий для личного состава.