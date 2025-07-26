На Покровском направлении ВСУ обезвредили более 180 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

На Покровском направлении ВСУ обезвредили более 180 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Всего с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применив 27 ракет и сбросив 93 управляемых авиабомба. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1329 дронов-камикадзе и осуществили 3550 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Главные тезисы

  • Более 180 оккупантов из РФ были обезврежены Вооруженными Силами Украины на Покровском направлении за последние сутки.
  • Было зафиксировано на всех направлениях фронта 122 боевых столкновения, 52 авиационных удара, применение 27 ракет и сброс 93 управляемых авиабомб.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 26 июля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В пяти локациях бои продолжаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежены 182 кафира, из которых 123 — безвозвратно.

  • Наши защитники уничтожили:

  • боевую бронированную машину,

  • 2 автомобиля,

  • 1 багги,

  • 6 мотоциклов,

  • 2 пушки,

  • 12 беспилотных летательных аппаратов,

  • 2 терминала спутниковой связи,

  • антенну управления БпЛА,

  • склад боеприпасов.

Также значительно поврежден один автомобиль, четыре мотоцикла, четыре артиллерийские системы и семь укрытий для личного состава.

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