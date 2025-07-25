ВСУ обезвредили почти 170 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновений.

Ситуация на Покровском направлении 25 июля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 25.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 45 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1383 дрона-камикадзе и произвели 4524 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Муравко, Новоукраинка и Алексеевка.

В четырех локациях бои продолжаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 168 окупантов, из которых 113 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

танк,

боевую машину пехоты,

автомобиль,

8 мотоциклов,

9 беспилотных летательных аппаратов,

пункт управления БПЛА.

Также значительно повреждены три автомобиля, три мотоцикла, четыре артиллерийские системы и четыре укрытия для личного состава.