ЗСУ знешкодили майже 170 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойові зіткнення.
Головні тези:
- За останню добу ЗСУ знищили 170 окупантів РФ на Покровському напрямку.
- Українські захисники успішно стримують ворожі атаки в районах населених пунктів, завдаючи значних втрат ворогові.
- Російські війська активно застосовують авіацію та ракетну техніку, але зазнають невдач у спробах прориву оборони.
Ситуація на Покровському напрямку 25 липня
Оперативна інформація станом на 22:00 25.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 39 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.
У чотирьох локаціях бої тривають.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 168 окупантів, з яких 113 — безповоротно.
Наші захисники знищили:
танк,
бойову машину піхоти,
автомобіль,
8 мотоциклів,
9 безпілотних літальних апаратів,
пункт управління БпЛА.
Також значно пошкоджено три автомобілі, три мотоцикли, чотири артилерійські системи та чотири укриття для особового складу.
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