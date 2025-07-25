ЗСУ знешкодили майже 170 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили майже 170 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойові зіткнення.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ знищили 170 окупантів РФ на Покровському напрямку.
  • Українські захисники успішно стримують ворожі атаки в районах населених пунктів, завдаючи значних втрат ворогові.
  • Російські війська активно застосовують авіацію та ракетну техніку, але зазнають невдач у спробах прориву оборони.

Ситуація на Покровському напрямку 25 липня

Оперативна інформація станом на 22:00 25.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 39 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

У чотирьох локаціях бої тривають.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 168 окупантів, з яких 113 — безповоротно.

Наші захисники знищили:

  • танк,

  • бойову машину піхоти,

  • автомобіль,

  • 8 мотоциклів,

  • 9 безпілотних літальних апаратів,

  • пункт управління БпЛА.

Також значно пошкоджено три автомобілі, три мотоцикли, чотири артилерійські системи та чотири укриття для особового складу.

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