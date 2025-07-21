Ситуація на фронті — більше всього боїв відбулося на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті — більше всього боїв відбулося на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Головні тези:

  • На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу кількість бойових зіткнень сьогодні.
  • Українські захисники відбили десятки атак та завдали окупантам значних втрат.
  • На фронті тривають активні бойові дії, зокрема на Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 21 липня

Оперативна інформація станом на 16:00 21.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили десять атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 177 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Голубівки та Зеленого Гаю.

  • На Лиманському напрямку відбулося шістнадцять боєзіткнень поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. Сім боєзіткнень на даний час тривають.

  • На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Серебрянки.

  • На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

  • На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового та в бік Катеринівки й Плещіївки. Два боєзіткнення тривають.

  • На Покровському напрямку 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два бої тривають дотепер.

  • На Новопавлівському напрямку агресор дев’ять разів намагався йти вперед у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Дачне та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка. П’ять боєзіткнень ще тривають.

  • На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Кам’янського, крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Степногірськ.

  • На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з окупантами які атакували в бік населеного пункту Придніпровське. Противник успіху не мав.

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