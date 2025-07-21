Ситуація на фронті — більше всього боїв відбулося на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16:00 21.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили десять атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 177 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку відбулося шістнадцять боєзіткнень поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. Сім боєзіткнень на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Дотепер триває одне боєзіткнення.