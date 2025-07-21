Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати

За минулу добу, з 20 на 21 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1170 солдатів. Також ЗСУ знищили. 54 артсистеми та 199 дронів.

Головні тези:

  • За добу армія РФ втратила 1170 солдатів у війні проти України.
  • Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію щодо втрат РФ, серед яких було знищено 54 артсистеми та 199 дронів.
  • За період з лютого 2022 року по липень 2025 року загальні втрати російської армії становлять близько 1 043 160 осіб поранено або ліквідовано.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Актуальні втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 043 160 (+1170) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 037 (+2) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 028 (+7) од.;

  • артилерійських систем — 30 637 (+54) од.;

  • РСЗВ — 1444 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1199 (+1) од.;

  • літаків — 421 од. (+0);

  • гелікоптерів — 340 од. (+0);

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47 181 (+199) од.;

  • крилатих ракет — 3515 од. (+0);

  • кораблів/катерів — 28 од. (+0);

  • підводних човнів — 1 од. (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 55 859 (+132) од.;

  • спеціальної техніки — 3934 (+2) од.

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